Mange må ty til fattigkassa

Meninger

Det er ikke så rart at mange leger blir stresset og ikke får med seg riktig alt som pasienten forteller. Det medfører mange legebesøk før de kan finne ut hva som feiler en pasient. Det blir dyrt for pasienten.

Prisene kan variere fra ca 268 kroner til nesten 400 kroner. For mange er dette mye penger. I tillegg må en betale ekstra for blodprøver, resepter, legeattest og for stell av sår og bandasjer osv. Så noen minutter kan fort koste deg 1.000 kroner.

I tillegg må pasienten ha medisiner og uten å få det på blå resept blir det dyrt, så dyrt at mange gruer seg for å hente ut medisinene. Det går som regel utover de med lavest inntekt, som minstepensjonister, uføre og arbeidssøkere osv.

Når de har betalt for faste utgifter som husleie, strøm, forsikringer, mat og klær er det ikke mye penger igjen. Da må mange ty til fattigkassa, som var navnet i gamle dager. Det er dyrt å være fattig i Norge, i et av verdens rikeste land.

Skal det være slik?