Heldige Grong som har Gauken

Meninger

Revylaget er en institusjon i namdalsk humor og har vunnet syv NM-priser på Norsk Revyfestival. De kjennetegnes ved gode tekster, originale ideer og lun fremføring. Vi husker med glede nummer som «Trast’n og bera», «Befolkningsutvikling» og «Jonas 6 år», for å nevne noen.

For Norsk Revyfestival er Gauken et vitalt organ. Revylaget har ansvaret for kveldsteltet på festivalen og sørger for en profesjonell produksjon. De har ansvaret for øving med aktørene, samkjøring med lys, lyd og kameraproduksjon, og gjennomføring av forestillingene. Midt oppi alt er de kjent for å vise ekstra god omsorg for nervøse revyaktører bak scenen, noe som er én av grunnene til at de kommer tilbake år etter år. For dette arbeidet fikk forestillingsleder Per Arne Lynum festivalens jubileumspris i 2017.

I 2013 vant Gauken pris på Høylandet for sin satsing på unge talenter, og det at de rekrutterer fra egne rekker er noe av nøkkelen til revylagets suksess. På Sørsida i Grong ligger det en forventing om at man skal bidra, og det er noe av det beste med revybevegelsen; alle skal med.

Vi mener at lokalsamfunn med en aktiv revygruppe er heldige, fordi det vitner om et sunt samfunn.

Først og fremst fordi det er viktig for lokaldemokratiet. Revyen speiler samfunnet rundt seg og sier noe om hva som har skjedd det siste året, og hvordan det har påvirket folks liv. Det er ytringsfrihet i praksis, hvor folk får utløp for sine meninger med humor og ikke hat.

For det andre bygger revyen samhold i lokalsamfunnet. Når ungdom og voksne står sammen på scenen, syr kostymer eller selger billetter i døra, skapes et bånd på tvers av generasjoner. Det å lage noe i fellesskap bidrar til tilhørighet og lojalitet til hjemplassen, og man får en innbyggerstolthet som det er vanskelig å oppnå med andre midler.

Sist, men ikke minst, er revy viktig for rekruttering til scenekunsten. Et lokalsamfunn trenger et mangfoldig tilbud hvor både barn og voksne kan gjøre noe meningsfullt. Ikke alle finner seg til rette i idretten. I revy har man plass til de som vil stå fremst på scenen å skinne – og de som vil stå bakerst å styre lyset.

Alt dette gjør Spellaget Gauken. I løpet av sine seksti år har de derfor på sitt vis gjort Grong til en bedre bygd å bo i. De har også gjort det morsommere å være revygruppe i Namdalen, ved å ta initiativ til å samle gruppene i regionen i forestillingen Namdalsrevy hver høst.

Vi i Norsk Revyfestival ønsker å takke for innsatsen gjennom mange år, for humoren dere leverer og for at dere sørger for at nye talenter finner veien til scenen. Gratulerer med jubileet og tvi-tvi for de neste seksti!