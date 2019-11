Kumlokk for klima

Meninger

Det enkle svaret er at vi må gjøre det vi kan, selv om det kan synes lite. Fordi mange små bidrag til sammen kan utgjøre en forskjell. Et klimapolitisk virkemiddel vi rår over, er kommunale innkjøp. Gjennom Lov om offentlige anskaffelser er vi faktisk pålagt å kjøpe inn på en måte som «bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning», og til å «fremme klimavennlige løsninger der dette er relevant» (Paragraf 5).

«Kortreist» har lenge vært et innarbeidet begrep, når vi snakker om mat. Vi bør tenke slik i flere sammenhenger: Kjøper kommunen inn lokalt foran nasjonalt, og nasjonalt foran globalt, bidrar den positivt til klimaregnskapet. Et tilsynelatende trivielt eksempel er gategods, altså alle former for kumlokk, gaterister og så videre. Dette er viktig infrastruktur i møte med mer ekstremvær.

Jeg har i tillegg en spesiell interesse for akkurat dette, fordi Ulefos jernværk – som har holdt til i min hjemkommune siden 1657 - produserer gategods, men møter stadig tøffere konkurranse fra Kina. Mens innkjøp av et kumlokk fra Ulefos gir et CO2-utslipp på 12 kilo, nærmer utslippet seg det femtidobbelte – 540 kilo – om man kjøper kinesisk. Rent økonomisk kommer også holdbarheten – livssykluskostnadene - inn, noe man for ofte lar være å regne på.

Jeg er sikker på at ordførere og andre kommunepolitikere over hele landet kan finne tilsvarende eksempler hos seg: lokale bedrifter som vi andre bør være mer bevisste på å etterspørre fra, til beste for klimaet. Media har jo vært flinke til å få fram det absurde i at man i steinlandet Norge kjøper stein fra Kina, som så skal fraktes jorda rundt. Med større bevissthet vil vi kunne hjelpe hverandre dobbelt: sikre lokale arbeidsplasser og bidra til et levelig klima - for oss selv og dem som kommer etter oss.