Gult kort for usportslig opptreden!

Meninger

Siste valgkamp er ikke glemt. Da var alle kandidater positive til nye idrettsanlegg. Lovnader om nye haller både på Kolvereid og Rørvik. Det skapte forventning hos oss voksne – og glede blant ungene.

Nå skal den nye administrasjonen omsette i mer praktisk handling. Med sitt forslag om utsettelse skuffer rådmannen da veldig. Og langt verre; vi frykter at noen års «nøling» vil ramme de nødvendige utbyggingsplanene i Rørvik. Erfaringene med slike prosesser; altså finansiering og gjennomføring, tilsier at situasjonen slett ikke vil være bedre i løpet av noen år. Koblet mot dokumenterte prekære behov for nye fasiliteter gjør dette situasjonen direkte uholdbar.

Kartlegging har tydelig vist hva som er nødvendig. Noen eksempler: Håndball trenger 50 timer i uka – opp mot dagens ramme på 26 timer. I praksis får ungene sjelden øve på mer enn en halv baneflate … Da badmintongruppa onsdag denne uka hadde trening, måtte flere barn sitte på benken. Rundt nettene var det ikke plass. Turn er henvist til en liten og utslitt gymsal med altfor liten kapasitet, uten rom for lagring.

Videre er karateklubben presset ut til private lokaler, som på kort varsel kan bli gjort utilgjengelige. Klatring har per i dag ikke tilgang til vegg – samtidig som de ønsker å utvide sitt tilbud. Hva kan kommunen gjøre med modellfly som også trenger tid i hall? For ikke å snakke om fotball, som så gjerne skulle hatt halltid i vinterhalvåret …

På toppen av det hele har verken lag, foreninger eller bedrifter hatt mulighet til å melde inn sine behov. Fordi at kapasiteten rett og slett ikke finnes.

Felles for alt dette er at det handler om folk. I alle aldre og ulike grupper. Om fritid og et godt lokalsamfunn som fungerer. Politikerne kan framsnakke «bo- og blilyst» i det uendelige. Det hjelper dessverre ingenting hvis de ikke evner å omsette ord til handling.

Fra idrettens side skal vi i denne omgang ikke begi oss mye inn i de praktiske prosessene. Men så langt vi har oppfattet er det er jobbet fram en god plan for gjennomføring og finansiering av nye Rørvik Spektrum. Det bør gi politikerne et trygt grunnlag å fatte sitt positive vedtak på.

Og ikke minst: Skal nye Nærøysund få den starten som de fleste i kommunen drømmer om, nytter det ikke å vise til at anlegg på Kolvereid realiseres. Tyngden av idretten og alle de tilhørende sosiale aktivitetene utøves i nærmiljøet. Noe annet er vanskelig å se for seg når det helt konkret koker av barn, ungdom og voksne brukere. Alle med sin egen unike forventning til Rørvik Spektrum.

Så la oss slippe å dra det røde kortet. I denne sammenhengen skulle det være unødvendig!

Et samlet styre i Rørvik IL

v/ leder Jan Åge Ingebrigtsen