Må stilles krav til kompetanse

Meninger

På lederplass skiver Namdalsavisa den 18/11 om den nye stortingsmeldingen om tidlig innsats som ble lansert 8. november. Det er gledelig at Namdalsavisa er enig med oss i Høyre at den spesialpedagogiske tjenesten må flyttes ut av kontorene og inn i klasserommene. Desto merkeligere er det at man samtidig kommer med kritikk for at kommunene skal ta ansvar for spesialpedagogene.

En av hovedsatsningene i stortingsmeldingen er at den spesialpedagogiske ordningen omorganiseres slik at kompetansen kommer nærmere barna. Dette er et viktig og riktig grep som Høyre i regjering gjør for å sikre at alle barn skal få hjelp fra dag én, og at skolen og systemet skal tilpasse seg barna – ikke motsatt. En forutsetning for å lykkes med dette er å flytte kompetansen fra den statlig pedagogiske støttetjenesten (Statped) ut til kommunene. Dette skal skje gjennom en kompetanseheving over en tiårsperiode som tilsvarer 1,5 – 2 milliarder kroner.

Vi stiller tydeligere krav til kommunenes kompetanse for å følge opp barn og elever med eksempelvis dysleksi, dyskalkuli og ADHD. Dette vil bidra til å bygge et lag rundt elevene der de er. Vi stiller krav og flytter disse ressursene til førstelinjen hvor barna er, fordi vi trenger en felles kultur for inkludering og tidlig innsats i skolen. Uten en felles kultur når vi ikke målene vi har satt for en bedre og mer inkludere skole hvor flere skal følge mestring og læringsglede. Nettopp derfor er det riktig av regjeringen å stille krav til kommunene om at de skal ha ansvar for en del av den spesialpedagogiske tjenesten.

Det nytter ikke at Høyre i regjeringen satser tungt på tidlig innsats dersom dette ikke følges opp av lokalpolitikerne våre slik at man prioriterer tidlig innsats i barnehage og skole fremover. Ved å stille krav nasjonalt kan vi få til en kulturendring lokalt. Ved å sette tidlig innsats høyt på dagsorden i hele landet sørger vi for at alle barn uavhengig hvor de bor får et like bra undervisningstilbud.

Alle skoler skal innen 2025 ha tilgang på en lærerspesialist i begynneropplæringen. Med andre ord skal alle skoler ha tilgang på en lærer som har særlig kompetanse på spesialundervisning for de minste barna. Vi oppretter et eget videreutdanningstilbud for barnehagelærere i spesialpedagogikk, stiller tydeligere krav til at PP-tjenesten skal jobbe forebyggende og være mer tilstede i barnehager og skoler, og skjerper inn på regelverket ved bruk av ufaglærte assistenter i spesialundervisningen. Vi gjør med andre ord en rekke grep for å sørge for at det spesialpedagogiske tilbudet blir bedre.

Vi stiller krav til kommunene fordi vi bryr oss om at alle barn og elever skal ha like muligheter til å lykkes i skolen. Uavhengig av den enkeltes utfordringer eller forutsetninger skal skolen være en arena for mestring og læring for alle. Tiltakene som Høyre og regjeringen nå har foreslått, og som snart skal vedtas av Stortinget, vil bidra sterkt til dette fremover og gi barna våre en bedre oppvekst.