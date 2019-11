Takk til bedriftsidretten og helsevesenet

Meninger

Jeg er én av veldig mange som kan takke Bedriftsidrettens supre opplegg «Ti på Topp» for å få folk ut i marka og gi «Hvermansen» bedre fysisk og mental helse. Nå er det i Steinkjer jeg har vandret, men vet at dette kan være aktuelt for Namsos også (min hjemby).

Jeg har vært så heldig å ha et alle tiders turfølge i to glade retrievere, og jeg har besøkt alle «toppene» fra dag en. De første årene var det Eros som var med. Han gikk dessverre bort høsten 2012, men det gikk ikke lenge før jeg fant en ny firbent turfølger. Nå er det Tiko som drar meg på tur, og det holder ikke med de «10 toppene». Vi tar gjerne turer utafor merkede stier også.

Når han får på seg sela, så trekkes det både i mot- og unnabakke. Dette har vært både greit og ugreit. For etter en tung fjelltur på Sognefjellet over Fannaråken til Turtagrø høsten 2016 (uten hund), fikk jeg store smerter i høyre hofte. Men selv etter utallige legebesøk, ble det ikke påvist noen slitasje, så jeg trodde det hele var muskulært.

Som pensjonist kunne vi dra ut på tur hver dag, selv om det til tider var smertefullt. Men i mars i år viste røntgenbildene slitasje i hofta – etter 3 år med plager. Da var operasjon og ny hofte eneste utvei. Det skal nevnes at det likevel var bra at jeg hadde brukt kroppen godt før det i oktober i år endelig ble satt inn protese. For allerede etter 5 uker kunne jeg gå uten krykker,– og er snart klar for turer innover til Svarttjønna (eller opp på Klompen).

Jeg må innrømme at jeg var litt skeptisk til operasjonen, da min mor (Ebba) i sin tid ikke var så heldig med tilsvarende operasjon. Men for meg var det ikke noe å vente med. Hofta hadde gjort sitt etter mange mil i skog og fjell i over 69 år (bl.a. som o-løper for Namsos il). Så til andre som sliter og tviler, ta operasjonen! Helsestaben på Levanger (og Namsos) sykehus er helt proff på den slags. De fikser og klargjør deg, så du kan komme deg ut igjen for å svette.

Så til det mentale. I NA (Namdalsavisa) den 14. november var det en artikkel om Wenche Dahle fra Flatanger som bruker naturen som medisin mot angst. Hun vil inspirere med en ny bok om naturen og livet, fylt med poesi og fotokunst.

Jeg plages ikke med angst, men kan kjenne på at jeg kan ha en dårlig dag innimellom. Da er det bare å ta en topptur, så retter alt på seg. Ta en tur til Marsteinsvola og få 360 graders synsvinkel over Verdal, Levanger, Inderøy, Sparbu og Henning (eller Klompen). Føle på at du kan skue ned på alle rundt deg. Ta fram det fantastiske diktet til Ragnhild Kimo om Hermannssnasa og Norefjell. Da er du garantert en nydelig heimtur. Ta med fotoapparatet.

Jeg fikk hjerteinfarkt på en fjelltur høsten 2008. Også da ble jeg godt ivaretatt av fastlege, sykehuset i Levanger og på St. Olav. Det har ikke gitt meg angst, men heller et nytt perspektiv på det å være i live.

Derfor ønsker jeg mindre nedlatende skriverier i avisa om helsevesenet vårt. Det er ikke for mange som jobber med å holde oss friske og raske. Dersom ikke den norske søkkrike staten kan bevilge litt mer til denne gjerningen, så blir jeg gjerne med på en bøsseombæring. Carpe Diem!