Begrav ostehøvelen, vis de ansatte tillit

Meninger

Stoppeklokkeomsorg, rapporteringskrav og detaljerte målinger av det meste, stjeler tid og suger kraft. Ikke alle er like bevisst på årsakene og retter frustrasjonen mot sin lokale ledelse.

Sannheten er at det ligger en overordnet, politisk tenkning bak, og en praksis som har fått utvikle seg de siste 30 årene. Det startet som såkalt «New Public Management» (NPM). Nå er tiden kommet for å tenke nytt, og Arbeiderpartiet vil ha forandring. NPM må byttes ut med en tillitsreform - en styring av offentlig sektor bygget på nærhet til brukerne, respekt for fagfolk og involvering av de ansatte.

Vi vil gjøre offentlig sektor bedre for alle som er brukere av de viktige tjenestene velferdsstaten leverer. Vi vil gi større tillit til alle de tusener som arbeider i offentlig sektor. Folk som trives på jobb og får bruke sine faglige kunnskaper og erfaringer, gjør en bedre innsats for brukerne. Det er vinn-vinn.

Arbeiderpartiet har erfaring fra reformer i offentlig sektor. Fra 90-tallet og framover gjennomførte vi mange reformer, med god grunn. På flere områder ga fristilling av offentlige virksomheter mer effektive tjenester og mer fornøyde brukere. Nye selskaper ekspanderte, med Telenor som kroneksempel. Men noe gikk galt på veien. Under skiftende regjeringer har det å styre etter mål blitt til en pervers, detaljert målstyring som ikke tjener noen. Arbeiderpartiet vil snu den utviklingen.

Samtidig vil ha bort ostehøvelkuttene i offentlig sektor som høyreregjeringen har fått praktisere altfor lenge, flate budsjettkutt som alle skal gjennomføre, uansett hva de har ansvaret for - fra domstoler til sykehus. Resultatet er ofte at tjenestene blir dårligere og fagfolkene færre og lengre unna de som skal ha hjelp.

Resultatet er synlig. Vi ser altfor mange eksempler på en sultefôring av kommuner, fylker og helseforetak. Som resultat må færre ansatte jobbe enda mer, med mindre tid til å gjøre en god jobb for pasienter, elever og brukere.

Velferdsstaten er Arbeiderpartiets hjertebarn, og vi vil alltid være dens fremste forsvarer. Nå er vi klare til å skrive et nytt kapittel i den historien.