Snakk med Sp i Stjørdal, Vedum!

Meninger

Å bygge et nytt helsehus hadde ikke vært mulig i Stjørdal uten statlig finansiering av omsorgstjenestene", sa senterpartiordfører Ivar Vigdenes senest i mai. Dette helsehuset må Stjørdalens eldre og brukere vinke farvel til, dersom Vedum nå får viljen sin.

I Senterpartiets alternative statsbudsjett avvikles nemlig forsøket med statlig finansiering av eldreomsorgen. Et forsøk som FrP i regjering har innført, som sikrer at midlene til tjenestene eldre og pleietrengende får øremerkes og styrkes. Dette forsøket har senterpartiordføreren i Stjørdal vært så fornøyd med at han selv har kjempet for å beholde det, fordi det gir bedre tjenester til eldre og pleietrengende. Det er altså dette forsøket Vedum nå vil rasere. Kanskje det er på tide at Vedum faktisk begynner å lytte til sin egen ordfører?

For forsøket har ikke bare gitt Stjørdal mulighet til å bygge nytt helsehus. Det har også blant annet gjort at de har kunnet ansette flere i eldreomsorgen, at brukermedvirkningen har økt og at de har fått langt mere midler til omsorgstjenestene. Etatsjefen for omsorg i Stjørdal omtaler rett og slett forsøket som "en gyllen mulighet til kvalitetsheving". Det er altså forståelig at Vigdenes har vært en forkjemper for at Stjørdal skulle få fortsette i forsøket. At Vedum og Senterpartiet avvikler forsøket er derfor kunnskapsløst.

Det er imidlertid ikke bare i Stjørdal man er fornøyd med forsøket. Alle de fire forsøkskommunene melder om svært gode resultater. Og i motsetning til Vedum, velger FrP å lytte til kommunene og deres ønsker om å fortsette i forsøket. Det er derfor FrP i regjeringen utvider forsøket både i tid og antall kommuner. Seks helt nye kommuner skal delta i forsøket fra 2020, og jeg håper resultatene i Stjørdal kan inspirere flere senterpartiordførere til å søke om å delta. Og dersom de skulle ha spørsmål om forsøket, ville jeg snakket med Vigdenes og ikke Vedum.