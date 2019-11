Slår ring rundt Optimisten og aktivitørene

Meninger

Dette betyr, gitt at forslaget får flertall, at åpningstiden på Optimisten ikke reduseres og at det heller ikke blir reduksjon i antall årsverk for aktivitører. Dagtilbudet på Optimisten betyr mye for veldig mange og bidrar til positive opplevelser og er en møteplass som er viktig. Det å ha aktivitører som den del av omsorgstilbudet kommunen gir, ønsker vi å prioritere og foreslår derfor å opprettholde stillingsressursen for aktivitører.

Det er gjennom prosessen med etablering og bygging av ny kommune skapt forventninger og ønsker om å beholde det vi har fra før og aller helst at det kommer nye tilbud også.

Derfor blir det svært uheldig at Ungdomstrinnet på Statland skole foreslås lagt ned og flyttet til skolen på Namdalseid.

Ble dette resultatet av etablering av ny større kommune, er det mange som spør seg.



Derfor vil Namsos Sp ikke legge ned U-trinnet på Statland skole fra høsten 2020 slik rådmannen foreslår.



Budsjettvinneren, om en kan kalle det akkurat det, er forslaget om innføring av ordning med skolemat, som i hele fire årsperioden 2020 – 2023 har en kostnad på 17 millioner kroner. Namsos Sp hadde også skolematordning med i sitt program ved høstens lokalvalg og har ikke endret syn på akkurat det, men vi mener innføring av skolemat allerede fra høsten 2020 ikke er godt nok utredet, da det i budsjettdokumentet står at «Innretning og innfasing av skolemat vil bli planlagt våren 2020, med oppstart fra høsten 2020.»



NA hadde i kommunevalgkampen i høst et oppslag om dette med skolemat, hvor rektorene på kommunens skoler ble spurt om skolematordning. Tilbakemeldingene fra rektorene var positive til skolemat, men på flere skoler var det ikke praktisk tilrettelagt og flere gav uttrykk for at en ikke ville avstå lærerressurs til gjennomføring av tilbudet. Det viser at her må det mer kunnskap på bordet.

Hva koster det å tilrettelegge rent praktisk, ombygging, behov for inventar utstyr, hvem skal stå for, og hva koster selve tilrettelegging hver dag m.m.

Vi foreslår å sette av kr. 250.000 til utredning i 2020 for å skaffe frem et godt kunnskapsgrunnlag før politisk beslutning om innføring av en slik ordning tas. Det betyr at innføring av skolematordning for alle elever i Namsos kommune tidligst vil kunne starte opp høsten 2021.

I rådmannens forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2020 – 2023 legges det opp til bruk av kommunens disposisjonsfond med 5 millioner kr i 2020. Senterpartiets forslag vil redusere kommunens bruk av disposisjonsfondet i 2020 og styrke dette med ca. 400 000 kr. I forhold til rådmannens forslag.



Senterpartiet ser med bekymring på at kommunens drift ikke er i balanse. Vi bruker mer penger til drift enn det vi har. Uspesifiserte innsparingskrav på enhetene på til sammen 5,5 millioner i 2020 og nesten 15 millioner pr år fra 2021 løser ikke utfordringene kommunen har i egen drift. Flere store investeringer i nye kommunale bygg signaliseres i økonomiplanen, investeringer som utløser økt betaling av renter og avdrag.



Senterpartiet vil derfor i forbindelse med budsjettbehandlingen i desember oppfordre ordføreren til å invitere det politiske Namsos til politisk verksted tidlig i 2020, for sammen se på hvordan vi kan få kommunal drift i balanse og skaffe oss et handlingsrom slik at vi oppnår et netto driftsresultat(overskudd) på det nivået som er anbefalt en kommune å ha. Vi må vise at etablering av ny kommune var riktig, da blir det å lykkes svært viktig.