25 år siden folket sa nei

Meninger

Denne uken er det 25 år siden vi stemte nei til EU-medlemskap, men er det ikke på høy tid at folket får stemme over EØS-avtalen?

Vi har på grunn av EØS-medlemskapet måtte akseptere regelverket til EU og de framtidige rettsaktene til EU, men kanskje mest fordi vårt storting stort sett består av partier som ønsker å gjøre oss til fullverdige EU-medlemmer. Av den grunn har de vært motvillige til å benytte seg av reservasjonsretten som ligger der i EØS-avtalen. Dette har medført at vi har mistet mer og mer av vår suverenitet og at det nå er rettsakter utarbeidet av byråkrater i Brussel som bestemmer utviklingen i landet vårt – ikke våre folkevalgte.

Vi får stadig servert den samme slitte påstanden, om at vi må akseptere EU´s ”fire friheter” for å kunne selge våre varer.

Dette til tross for at vi er beskyttet av WTO-regelverket mot tolløkninger, og av den tidligere handelsavtalen vår som trer i kraft hvis EØS-avtalen faller bort. Er det noen som oppriktig tror at EU vil være foruten norsk gass eller fisk om vi går ut av EØS-avtalen?

Med EØS-avtalens velsignelse kan arbeidsgiverne fritt etablere selskap på tvers av landegrenser hvor de kan shoppe de billigste lønns- og arbeidsvilkårene og bruke dem som brekkstang mot etablerte lønns- og arbeidsvilkår for å vinne anbud. Anbudsrunder i Norge utformes for å tilfredsstille EØS-avtalen, slik at det har blitt EØS-stridig å stille krav om for eksempel tariffavtale i anbudsrunder. Kreative selskapsstrukturer og postboksselskaper benyttes for å undergrave fagorganisering og arbeidsmiljøloven.

I framtida kan det se ut som det faktisk blir slik at kommuner må sende sine vedtak til forhåndssensur hos ESA for å sikre at lokale vedtak ikke er i strid med EØS-avtalen. Da har det gått for langt!

For å forhindre undergraving av norsk lønn fikk fagbevegelsen kjempet igjennom kravet om allmenngjøring av minstelønn (tarifflønn) i utsatte bransjer i forbindelse med EØS-avtalen. Dette blir likevel stadig uthulet av kreative arbeidsgivere som oppretter entrepriser og underselskaper. Entreprenører leier arbeidere fra bemanningsbyråer, der arbeiderne må betale tilbake opptil halve lønnen sin for bosted og mat til selskapet som har leid dem. – alt for å unngå å betale norsk lønn. Og når disse selskapene (en sjelden gang) blir tatt, kan de enkelt slå seg selv konkurs og starte opp igjen kort tid etter.

Politi og arbeidstilsyn bruker store ressurser på å ettergå disse, men straffene står ikke i forhold til hva de tjener på ulovlighetene. Blir man tatt for å utnytte arbeidsfolk bør man få en straff som rammer så hardt at det ikke frister å gjøre det igjen.

Den aktuelle NAV-skandalen beviser med all tydelighet at vår rettssikkerhet på ingen måte styrkes eller ivaretas gjennom rettsakter fra EU. NAV praktiserte i årevis, uten inngripen, regelverket på en sånn måte at mens kriminelle bakmenn og stråselskaper kunne drive fiktiv fakturering og trygdesvindel med offentlige midler med beskyttelse i EØS-avtalen. Så ble NAV-klienter straffet og uskyldig dømt for å besøke sin syke mor i utlandet. NAV-skandalen er derfor slettes ikke et bevis på hva som hadde vært forhindret hvis vi hadde vært et fullverdig EU-medlem, men ganske enkelt et eksempel på et feilslått trygdesystem preget av mistenkeliggjøring og overklasseideologi.

EU og EØS-avtalen er storkapitalens skarpeste våpen mot den enkelte borger, og alt det arbeiderbevegelsen har gitt av velferd og trygghet for folket og nasjonen.

Vi i Rødt Namsos ønsker derfor alle EU og EØS-motstandere lykke til med tydelige og viktige markeringer i jubileumsuken.