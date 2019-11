Meninger

Antakelig burde jeg holdt kjeft. Tatt konsekvensene av å ha slutta, av å ha blitt pensjonist. Men så var det dette engasjementet, da, som var drivkraft mens jeg var i jobb, og som gjør at jeg fortsatt ytrer meg. Jeg har nemlig fem ønsker for Pasient- og brukerombudet (Pobo).

La oss ta det fra 1997. Sør- og Nord-Trøndelag fylkeskommuner hadde vedtatt pasientombudsordning. Med kort mellomrom tiltrådte ombud i begge fylka, jeg i nord. På det tidspunktet hadde ca. halvparten av landets fylker slike ombud etter at Nordland starta i 1984. Resten kom etter, og fra 2001 ble ordninga lovfesta. Noen år seinere ble den statlig. Deretter har den gått fra å omfatte spesialisthelsetjenesten til også å gjelde for kommunale helse- og omsorgstjenester og offentlig tannhelsetjeneste.

Fra 2018 ble ombuda i Trøndelag slått sammen til ett. Det skjedde både som konsekvens av fylkessammenslåinga, men også med ønske om å styrke fagmiljøet hos ombudet.

Mandatet har heile tida vært å bidra til å sikre pasienters og seinere andre brukeres behov, interesser og rettssikkerhet i møte med helse- og omsorgstjenestene. Ombudskontora tilbyr pasienter og brukere rådgivning, men også direkte involvering som deltaking i møter med sjukehus og kommuner, skriftlige henvendelser, klager til Fylkesmannen og andre, og hjelp i prosessen med å få vurdert erstatning ved skade som følge av svikt i helsehjelpa.

I tillegg til å bistå dem som oppsøker det, skal ombudet på bakgrunn av pasient- og brukererfaringer bidra til å heve kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene. Det skjer via årsrapporter og andre kanaler, til både sentrale myndigheter og lokale aktører som sjukehus og kommuner. Etter mitt syn er de siste de viktigste mottakerne av tilbakemeldinger fordi det er der folk samler sine erfaringer og opplevelser med tjenestene.

Jeg har altså fem ønsker for Pobo. Det første springer ut av sentraliseringa som oppstår ved sammenslåinger. En styrke i ordninga har vært god tilgjengelighet med ombudskontor i hvert fylke. Ved sammenslåinger auker avstandene, ikke bare til pasienter og brukere, men også til kommuner og sjukehus. En kan lett tenke seg at kontakten med «periferien» blir dårligere med bare ett ombudskontor i f. eks. Trøndelag, mot to i dag (Steinkjer og Trondheim). Derfor må det tas grep slik at alle innbyggerne får gode ombudstjenester tross avstandene. Tilgjengeligheten til ombudet må f. eks. oppleves like bra for dem som ikke trives i den digitale verden, som for dem som tar kontakt med et tastetrykk.

Ombudsordningas legitimitet vil stå og falle på om en makter å målrette virksomheten mot dem som trenger den mest. Erfaringa er at mange som tar kontakt, kan gjøre det meste sjøl for å nå fram i tjenestene. Andre er for sjuke og utslitte og trenger omfattende hjelp til å ta tak i det som ikke fungerer. Ingen er tjent med at ombudet opptrer som sekretariat for dem som er godt i stand til sjøl å fremme egne saker. Derfor er mitt andre ønske at ombudsvirksomheten innrettes mot å prioritere interessegrupper og treffsted der en kan møte dem som trenger ombudets bistand aller mest.

Det tredje ønsket knytter jeg til fagkompetansen hos ansatte i ombudet. Her trengs god kjennskap til lovverket og hvordan det kan nyttes til pasienters og brukeres beste. Videre er det nødvendig med kunnskap om og forståelse for helse- og omsorgstjenestene og andre samfunnsinstitusjoner. Ikke alle ansatte må være jurister. Noen bør rekrutteres fra helse- og omsorgstjenestene, andre fra øvrige relevante områder i samfunnet. Det er den samla kunnskapen som utgjør den nødvendige bredden i ombudets kompetansebeholdning. I løpet av siste år er både kompetansen og kontinuiteten hos ombudet i Trøndelag svekka fordi flere dyktige medarbeidere har slutta. Dette kan bygges opp igjen over tid, men avhenger av at leder legger til rette for opplæring, oppdatering, stimulering og ivaretaking av ansatte.

I en type virksomhet som hos Pasient- og brukerombudet, bør ansatte utgjøre en sterk human ressurs. Dette er det fjerde ønsket. Mange som oppsøker ombudet, er inne i sine mest sårbare øyeblikk med reelle eller mulige tap av liv, helse og funksjon. Ombudsansatte trenger en ryggmargsrefleks som konstant minner om hvem en er til for. Blant elementa i den humane ressursen er empati, aktiv lytting og etisk refleksjon. Det er et lederansvar å sørge for utvikling på disse felta.

Det siste ønsket sirkler rundt spørsmål om hvorvidt Pasient- og brukerombudets organisering er god nok til at oppdraget utføres optimalt. Jeg trur ikke det. Ombudet skal være faglig uavhengig. Ei administrativ tilknytting til Helsedirektoratet slik det nå har vært i 16 år, er, slik jeg ser det, prinsipielt uheldig og gir organisatoriske og administrative føringer som slår inn i faget og uavhengigheten. Jeg har derfor lenge meint at Pasient- og brukerombudet må frigjøres og bli en sjølstendig organisasjon med et hovedkontor og et sentralt pasient- og brukerombud som er organisatorisk, administrativt og faglig uavhengig, og som har lokale eller fylkesvise kontor rundt om i landet. Slik kan ordninga også bli mer enhetlig enn i dag, med sterkere grad av felles mål, jobbutføring og gjennomslagskraft. Kort sagt: Det vil kunne gi et bedre og mer likeverdig ombudstilbud til befolkninga.

Tilgjengelighet, målretting, kompetanse, human ressurs og uavhengighet. Mine fem ønsker. Noe fins fra før, noe kan tilrettelegges bedre, og noe må øves på. Fordi pasienter og brukere trenger ei robust ombudsordning. Og fordi de fortjener det.