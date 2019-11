Direktører med lite fakta!

Meninger

Direktørene Isachsen i NORWEA og Kroepelien i Energi Norge går i rette med meg i Namdalsavisa 27.11., under tittelen «Fiksjon og fakta om vindkraft». Grunnen er at jeg har kritisert deres nokså spesielle bruk av statistikk, der de prøver å gi inntrykk av at det er stort flertall i folket for mer vindkraft på land i Norge. Så går de løs på meg personlig, på flere ulike og til dels nokså ufine måter, for å diskreditere meg fra å delta i vindkraftdebatten. Det setter jeg faktisk stor pris på, for det forteller om debattanter som har dårlig med reelle argumenter!

Løgnaktig bruk av statistikk! Det sies at løgn har tre former: nødløgn, svart løgn,- og statistikk.

Fiksjon og fakta om vindkraft Mer fornybar energi er nødvendig for å løse klimaproblemene, og bidrar til lavere strømpriser for både vanlige folk og industribedrifter.

De to herrene fortsetter så med sine unøyaktigheter på faktasiden, når de skriver dette: «Nylig skrev han i VG at vindkraft ikke har noen klimaeffekt, til tross for at både forskere og myndigheter har fastslått det motsatte.»

Det jeg skrev i VG, var dette: «At økt eksport av elkraft til EU er et viktig klimatiltak er imidlertid en udokumentert påstand. Og den påstanden blir ikke mere sann om den gjentas, gjentas og gjentas. Til nå har ingen kunne dokumentere at den eventuelle klimaeffekten av ny vindkraft er i nærheten av å rettferdiggjøre den raseringen av urørt natur som nye vindkraftverk på land i Norge gir.»

Nå hevder altså Kroepelien og Isachsen at «forskere og myndigheter har fastslått» at vindkrafteksport gir klimaeffekter som rettferdiggjør nye vindkraftverk på land i Norge. Da ville det vært fint om de gav oss andre interesserte referanser til hvilket myndighetsorgan og hvilke forskere de henviser til, så også vi kan få se hva de har uttalt. Eller er dette bare nye påstander uten dokumentasjon?