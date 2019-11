Meninger

Man kan si mye om rådmannens anbefaling om å utsette bygging av idrettshall på Rørvik. Men en forskyvning på tre år av et byggeprosjekt kommer ikke inn under noe av det overnevnte.

Vel og bra med lys imot mørketida, men det ser heller ut som vi kunne trengt å stå sammen, og gått sammen med lys og varme i retning av en god samarbeidsånd og en vennskapskultur i den nye kommunen, som fra nyttår av er et faktum.

De siste dagers avisskriverier vitner nok en gang om et klima mellom medborgerne i Nærøysund som er like guffent og kaldt som en kjølig og svart novemberdag!

Og hvis man skal våge seg til å si noe om den nye ordføreren vår så er det at han i denne saken skuffer. Når en ordfører går ut og slakter et godt og velgjennomtenkt budsjettforslag, bare fordi Rørvik ikke får ekstra håndballflater å spille på, så vitner ikke dette om en uttalelse fra en person som nå skal tale hele Nærøysund kommune sin sak.

Man må kunne sette ting i et større perspektiv, og gjøre konsekvensutredninger når man står overfor valg og prioriteringer. Det har seg en gang slik at man ikke har penger til alt man ønsker seg her i verden. Og det kan jeg være enig i er synd. Kanskje særlig nå før jul. Alle som ønsket seg en idrettshall burde selvsagt fått en, hvis det var nok penger! Men man må stille seg det spørsmålet, hva er konsekvensen av at man bruker penger til bygging av hall nå, kontra at man ikke gjør det.

Konsekvensen av å bygge idrettshall på Rørvik nå er at den nyfødte kommunen kan komme på den fryktede ROBEK listen. Konsekvensen av å ikke bygge er at noen må trene på litt ubekvemme tidspunkt, og kanskje må man også tenke litt alternativt i noen år. Man kan til og med bli nødt til å benytte seg av andre idrettsanlegg i kommunen.

At en kommune havner på ROBEK lista har en større samfunnsmessig konsekvens enn at man utsetter bygging av hall, noe jeg vil tippe at kommunens administrasjon, veldig klokt, la til grunn i sitt budsjettforslag.

Det er dumt hvis vi stiller oss i en slik situasjon at økonomien i den nye kommunen blir mye dårligere enn den var da vi fortsatt ikke var tvangssammenslått, og da vi ennå hadde separat økonomi.

Ungdommer i 10.klasse må selvsagt få komme med et innlegg, der de følelsesmessig poengterer at Kolvereid feilaktig har blitt prioritert fremfor Rørvik. Selv om det er helt feil å påstå det de påstår! Ungdommene har dessverre ikke fått satt seg inn i de økonomiske og administrative grepene som var utført i Nærøy og Vikna i årene før sammenslåingen. Da er det noe annet med et innlegg fra ordføreren, som både har kunnskap og informasjon nok til å kunne se et større bilde. Som en liten kommentar hadde Nærøy omtrent 160 millioner på bok, mens Vikna hadde tilnærmet ingenting før «ekteskapet».

Nærøysund Arena på Kolvereid var en del av en langsiktig plan, som var omfattet av valg som ble gjort tilknyttet bygging av ny skole, og sparing av mange millioner i fond nettopp til dette formålet. Hvis man til sammenligning skal komme med et følelsesmessig utsagn, hørt sagt av noen barn på Kolvereid, så var kommentaren følgende: «Flaks at ikke Viknaværingene kom og stjal fra oss sparepengene våre slik at de kunne bygge seg hall i stedet for oss!»

Men i denne saken ønsker jeg ikke å ha fokus på følelsesmessige utsagn som kommer fra personer som er personlig skuffet. Jeg håper de folkevalgte kan ta på seg fornuftsbrillene og tenke på hele befolkningen i Nærøysund, og ta valg og beslutninger som vil gagne folk flest, slik at Nærøysund kan være i stand til å yte gode tjenester, utover det lovpålagte minimum, i årene fremover.

Inntil dette blir avgjort får vi benytte desember til å kjøpe oss det vi ønsker oss. Bruker vi for mye penger kommer det en smell utpå nyåret. Men jeg ser helst at jeg ikke får en økonomisk baksmell på grunn av at naboen har handlet over evne!!