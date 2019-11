Lyngstad og Sp bør gå stille i dørene

Meninger

Sp og Lyngstad er urolig for de investeringer som skal foretas framover, og at det skal betales renter og avdrag på dette. For oss som har fulgt med Lyngstad og Namdalseid kommune nå før kommunesammenslåingen 1.1.2020 er det utrolig å lese at man plutselig er opptatt av renter og avdrag.

Namdalseid kommune har vært drevet de siste årene basert på at man skal bruke mest mulig penger før kommunesammenslåingen, og det er det flere eksempel:

1) I Sjøtrøa på Statland har man bygget et VA-anlegg som er tilpasset en by med 200.000 innbyggere. Det er satt ned 27 kummer i den 400 meter lange Sjøtrøa og det er lagt tre lag asfalt på kommunale veien med minimal trafikk. Prosjektet kostet ca 10 mill kr .,men kunne vært gjennomført for 5 mil kr.

2) På prosjektet GSveg-Fallet valgte Namdalseid kommune å ikke sende ut arbeidene på åpen anbudskonkurranse, og gikk ut til noen få firma og fikk inn tilbud. Denne løsningen selvfølgelig fordyrende og unødvendig.

3) På nye Namdalseid skole satte man veldig korte teoretiske (urealistiske) frister med hensyn til oppstart og gjennomføring, som førte til at prosjektet ble svært dyrt. Interessen for arbeidene ble derfor svært liten og på grunnarbeider/ utomhus satt man igjen med bare ett anbud. I ettertid har det vist seg at byggetiden var helt urealistisk og må forlenges vesentlig. Det er også valgt veldig dyre løsninger på den nye skole. At det var vanskelig grunnforhold på stedet var kjent på forhånd, og Norconsult hadde tatt med poster for 20 mill. kr i kalkstabilisering i de opprinnelig anbudene, men denne kostnaden ble holdt unna da man vedtok prosjektet.

Til sammen har nok disse prosjektene blitt over 20 mill kr dyrere enn nødvendig, på grunn måten de er gjennomført på.

Jeg synes derfor at Lyngstad skal gå litt stille i dørene når han kommer til Namsos nå, og skal fortelle oss at vi ikke må innføre skolemat til våre barn fra høsten 2020 og at alle må tenke økonomisk i kommunen.