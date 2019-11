Meninger

Vannkrafta utnyttes der vannressursene finnes – i Distrikts-Norge. Gjerne i utkantkommuner med store areal og avstander og få innbyggere. Slik er det ofte også med andre naturressurser – verdiene skapes langt unna de store befolkningskonsentrasjonene.

Skattlegging av vannkrafta følger egne regler, besluttet og praktisert gjennom årtier, der en av de primære hensiktene har vært å kompensere dem som avgir ressursene. Det har gitt forutsigbare og kjærkomne inntekter til utkantkommuner. Felles for dem er at de har avstått natur. For å optimalisere kraftproduksjoner har innbyggerne i mange av disse kommunene måttet avgi betydelige arealer. I enkelte tilfeller er hele grender neddemt for å kunne imøtekomme storsamfunnets behov og interesser.

I samfunnsdebatten om vindkraft i den senere tida har inngrep i uberørt natur vært framtredende. Dette fokuset har blitt vesentlig forsterket i vår tids debatt, men har også vært en vesentlig del av samfunnsdebatten ved vannkraftutbygginger – jamfør Mardøla, Alta, Rauma/Ulvåa osv.

De lokalsamfunnene (kommunene) som tar belastningene med å avgi naturressurser for å dekke storsamfunnets behov, skal ha ekstra kompensert for dette. Dette har vært ivaretatt gjennom eksisterende kompensasjonsordninger og skattlegging – og distriktskommuner har på grunn av dette hatt mulighet til å utvikle livskraftige lokalsamfunn. Reglene for skattlegging av vannkraftverk har ikke fulgt beskatningsordningene for næringslivet for øvrig – men tatt hensyn til vannkraftas særskilte betydning for både landet, kraftselskapene og lokalsamfunnene som har vannressurser.

Vi registrerer at utredninga fra ekspertutvalget som har vurdert skattlegging av vannkraftverk, konkluderer med betydelige endringer i regelverk og ordninger (eiendomsskatt, konsesjonskraft, konsesjonsavgift, naturressursskatt). Det pågår nå en omfattende debatt om dette, og vi registrerer at kraftkommunene melder om betydelig reduserte inntekter etter det nye forslaget. De nye reglene vil også være et brudd med den «kontrakten» som er inngått med de kommunene som gjennom tiår har akseptert å avgi naturressurser. Disse avståelsene av natur er ikke reversible.

Uten å gå inn på utvalgets ulike forslag, og virkningene av disse, vil Namdalstinget sterkt understreke prinsippet om at kommuner som tar på seg belastninger for å ivareta storsamfunnets interesser, må få akseptabel kompensasjon for dette. Dette har vært godt ivaretatt gjennom eksisterende ordninger. Namdalstinget ønsker at de som avgir naturressurser må sikres kompensasjoner minst på samme nivå som tidligere.