Sykehuset Namsos er det viktigste vi har i Namdalen

Meninger

Vi blir fortalt at det er for høye driftskostnader i forhold til driftsinntekter. Altså har vi i Namdalen for mange – og feil type sykdommer fordi det er bestillt en viss aktivitet ved sykeshuset Namsos, men den aktiviteten overholdes ikke, ifølge direktørene.

I denne sammenhengen dukker det opp en del uttrykk som er vanskelig å forstå:

- Ukontrollert lønns- og bemanningsutvikling

- Uønsket variasjon i behandlingstilbudet

- Ativitet som ikke er bestillt av eieren Helse Midt-Norge.

Denne mistenkeliggjøringa av fotfolket skaper misnøye blant de som tar vare på oss når vi behøver det. Grong kommunestyre mener at det store problemet er at sykeshussektoren er blitt underfinansiert over flere år.

Det andre forholdet Grong kommunestyre vil påpeke, er at sykehuset Namsos må bli en egen enhet med stedlig ledelse. En vil da oppnå en langt større forståelse mellom ledelse og ansatte, som igjen vil gi større trygghet hos pasientene.

Avslutningsvis vil vi si at en må forlate profitt-tenkninga for den hører ikke hjemme i helsesektoren. Sykehus kan ikke drives som et bilverksted!