En ny juletradisjon

Meninger

I fjor var hun kreftsyk og måtte tilbringe store deler av desember på Radiumhospitalet. Få måneder i forveien fikk hun den tøffe beskjeden. Hun hadde fått kreft. Spredning til lymfene under armen og i halsen. Dermed ble ikke julen som Kjersti er vant til.

Dessverre er det mange som har det slik. Mens de fleste teller ned til en tradisjonsrik feiring med familie og venner, er det andre som gruer seg til hele desember. For dem som får en kreftdiagnose blir livet snudd på hodet. Og vil kanskje aldri bli det samme.

Uansett om du skal tilbringe julen på sykehus eller hjemme, skal du ikke behøve å føle deg alene.

Vis omtanke

Den viktigste julegaven vi kan gi er å vise at vi bryr oss om dem som har det vanskelig. Heldigvis er det mange måter å gjøre det på. Vi kan for eksempel gi av tiden vår. Ta opp telefonen, dra på hjemmebesøk eller hjelpe til med et ærend. Vi kan engasjere oss som frivillig. Gi penger til en veldedig organisasjon. Eller vi kan sende en stjerne til noen som må tilbringe julen på sykehus.

Sistnevnte er det mange tusen nordmenn som velger å gjøre. Ofte vet de ikke til hvem, hvor pasienten ligger eller hvordan det kommer til å gå med vedkommende. Men det som er sikkert er at noen får glede av stjernen, at den kan gi håp, julestemning og trøst i en vanskelig stund. Pengene vi samler inn går til forskning som kan redde liv.

For seks år siden var 19 sykehus med på Kreftforeningens julestjerneaksjon og det ble hengt opp nesten 500 stjerner. Denne julen skal rekordmange 97 sykehus og sykehjem delta, og vi har et mål om at 15 000 stjerner skal lyse opp sykehusvinduer og korridorer over hele landet. En formidabel økning med andre ord.

En folkedugnad

Det er gledelig å se at så mange ønsker å bidra, men vi kan ikke gi oss der. Hvert år rammes om lag 34 000 personer av kreft i Norge. En del av disse må gjennomgå tøff kreftbehandling i julen. De ofte lange og avanserte kreftbehandlingene tar aldri ferie.

Å gi bort en stjerne har blitt en ny juletradisjon. En tradisjon som bidrar til håp og glede for medmennesker som har det vanskelig. Nå ønsker vi at enda flere engasjerer seg. En stjerne i vinduet gjør ikke frisk, men den er et lite lyspunkt som minner om at du ikke er alene.

I år skal Kjersti feire jul hjemme, og det er hennes tur til å sende en stjerne. Hun sier: «Jeg vet hvor mye det betyr. Bak hver eneste stjerne står et menneske som bryr seg».