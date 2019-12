Morgendagens problemløsere er barn  

Meninger

Det er vår oppgave å gi barna våre verktøyene de trenger for å lykkes. Alle barn fortjener muligheten til å utvikle sitt fulle potensiale. Det er dagens generasjon barn som skal løse de utfordringene verden står overfor når det gjelder fattigdom, klimaendringer og konflikter. Barn blir født med det samme potensialet over hele verden. For å utløse dette potensialet må de få en oppvekst med trygg omsorg og utdanning.

I dag er det anslagsvis 220 millioner barn - 1 av 10 barn i verden, som lever uten eller risikerer å miste omsorgen fra familien sin. Stabil og god omsorg i en familie er nødvendig for at barn skal få muligheten til å bli ressurssterke voksne, som kan bidra til utvikling for det brede laget av befolkningen, likestilling og demokratiske styresett. Det er dagens barn som gjennom kunnskap og vilje til samarbeid kan skape nye løsninger og ta gode avgjørelser på vegne av fellesskapet.

Gjennom mitt engasjement, vet jeg at arbeidet som gjøres nytter. Rapporten som vi utarbeidet i forbindelse med vårt 70 årsjubileum viser gode resultater. 98 prosent av barn som har vokst opp i en SOS-familie og selv har barn, er i dag trygge foreldre som gir god omsorg videre. Vi har sørget for at fire millioner barn har fått god omsorg, enten i en SOS-familie eller sin egen familie. Hvis generasjonseffekten legges til grunn, viser estimater at SOS-barnebyer har påvirket 13 millioner forelde-barn-relasjoner de siste 70 årene.

Slik bygges enkeltmennesker, lokalsamfunn og verdenssamfunn. Når barn har gode omsorgspersoner som gir dem kjærlighet blir de trygge og ressurssterke voksne. Disse historiene kan du bli med å se når vi avslutter 70 årsjubileet vårt med en direktesendt Juleaksjon på TV 2 lørdag 14. desember.