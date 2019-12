Røverkjøpet

Meninger

Ja, du har faktisk gjort så godt kjøp at du kan unne deg en ny flatskjerm til bare kr. 7990. Handleturen avsluttes med innkjøp av juletre der edelgrana står og vinker til deg med en prislapp på kr. 999.

Ja, du tror du er ferdig med julehandelen, men en må da ha mat til jul. Heldigvis er ikke lommeboka helt tom enda, så du må ta en tur til det nye kjøpesenteret. Her er det bare å velge og vrake for er her det bare prima godsaker over hele butikken. Plutselig slår en ny tanke ned i deg. Du må ta med kjerringa med på innkjøpet når det handler om mat. Det er best å unngå lokale stridigheter i jula.

Du noterer prisen på herlighetene og så får sjefen på kjøkkenet ta ut det som passer, men det spørs om det kommer en besvimelse når prislista kommer på bordet. Men valget er ikke enkelt for kjerringa vil ha svineribbe til kr, 119,90, men det er nesten bare flesk, så det bryr du deg ikke om. Pinnekjøttet til kr 198.90 bryr du deg heller ikke om, nei du vil ikke sitte på julaften å suge¨på ei "beingrinj" om julaften.

Du er en skikkelig luring med sans for økonomi, ja du vet å spare så du tar rett og slett lutefisk til kr. 99,50 (juletilbud), men jeg vil ha steikeflesk ved siden av.

Om du blir litt døsig og trøtt etter måltidet kan du med stor tilfredshet ta deg en lur på den nye og billige sofaen til bare kr 19. 900 kr,

God jul!¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨