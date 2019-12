Vannkrafta bygger Norge

Meninger

Det har Arbeiderpartiet sørget for. For mens andre partier sprang til mediene for å protestere, satte vi oss ved bordet og gjorde det politiske håndverket som bandt regjeringa til masta.

I fjor vår fikk vi på plass en avtale som slår tydelig fast at det ikke skal bygges nye utenlandskabler før vi har høstet tilstrekkelig erfaring med de som nå bygges, og at staten skal eie alle framtidige kraftkabler. At NVE nå har gjort beregninger om at NorthConnect kan være samfunnsøkonomisk lønnsomt, er altså ikke nok til å at kabelen kan bygges.

Arbeiderpartiet oppnådde en betydelig politisk seier, og fikk Høyreregjeringa med på å knesette viktige sosialdemokratiske prinsipper: Det skal være nasjonal og samfunnsmessig styring og kontroll over vannkraftressursene. Det offentlige eierskapet til norske vannkraftressurser skal ligge fast, og minst to tredjedeler skal fortsatt være offentlig eid.

Vi fikk også gjennomslag for at norsk fornybar kraftproduksjon skal bidra til økt verdiskaping og sysselsetting i Norge og til å erstatte fossil energi med fornybar energi. Norske myndigheter skal ha full styring og kontroll over alle avgjørelser med betydning for energisikkerheten i Norge. Og beslutninger om eventuelle nye utenlandskabler skal fortsatt være en suveren beslutning fattet av norske myndigheter.

Dette var viktig for oss å slå fast fordi arvesølvet vårt, den norske vannkrafta, ikke skal selges ut. Norsk industri drevet på ren vannkraft kan produsere grønnere aluminium enn det som gjøres i land som baserer seg på fossil kraft. Slik får norsk industri et viktig konkurransefortrinn, vi bidrar til mer klimavennlig industri og norske arbeidsplasser. Det er god sosialdemokratisk politikk