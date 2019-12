Så mye bruker du på strøm på julaften

Meninger

Vinterens strømpriser vil ikke nå forrige vinters toppnivåer, men de siste årenes prisøkninger har gjort mange bekymret for strømprisene. Det er flott at vi alle er blitt mer bevisste på vårt forbruk, men det er ingen grunn til at det som kan være fornuftige sparetiltak skal gå utover julefeiringen. Det er liten grunn til å bekymre seg for strømmen du bruker på julaften. La meg ta noen eksempler:

Å se på TV er blitt en viktig, norsk juletradisjon for mange. Mens rundt 500 000 deltar i julegudstjeneste, ser nesten 740 000 på Disneys julesending på julaften. Prisen for å se den timeslange tegnefilmen på tv er en strømutgift på omtrent syv øre.

Om du bruker tre timer på å steke juleribba, vil det koste deg 4-5 kroner. Sausen, potetene og annet som lages på kokeplatene koster deg cirka en krone, avhengig av hvor lenge du koker og på hvor sterk varme.

Foretrekker du pinnekjøtt fremfor ribbe, gjør det ingenting. Å dampe pinnekjøtt i tre timer koster omtrent det samme som å steke ribba.

Omtrent 200 000 nordmenn oppgir for øvrig at de spiser Pizza Grandiosa på julaften. Den koster det litt over 50 øre å steke.

Juletrelysene koster deg omtrent 15 øre i døgnet. Men husk brannfaren – lysene bør slås av mens du sover.



Den lysende julestjerna i vinduet koster deg 40 øre for 14 timers belysning.

Julelysslyngen du har hengende på epletreet i hagen koster 25 øre i døgnet.

Seks kroner dusjen

Oppvarming av vann og bolig er det nordmenn bruker mest strøm på. Det merkes når du hopper i dusjen og bruker seks kroner på oppvarming av vann til en ti minutters dusj. Skal håret fønes kan du legge til fem til ti øre, og prisen for å rette ut krøllene med rettetang er så lav at det nesten ikke kan måles for én gangs bruk: 0,3 øre for fem minutter.

Finstasen har jo blitt vasket for anledningen, og en runde med vaskemaskinen koster 60 øre. Har du puttet klærne i tørketrommelen koster det i tillegg 1,80 kroner.

Kull forsvinner

Priseksemplene over viser at det neppe er strømprisene som vil utfordre nordmenns julebudsjett. Vi kan trygt kose oss i jula. Så er det riktig at fremtidens strømpriser, ifølge en nylig offentliggjort analyse fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), kan bli litt høyere fordi Europa vil straffe forurensing hardere. Markedet vil imidlertid svare med økt satsing på fornybar energi. NVE tror derfor at kullkraft er borte fra Europa innen 2040 og at sol og vind høyst sannsynlig vil erstatte den klimaødeleggende kullkraften.

Det må jo være tidenes beste julegave. God jul!

PS: Strømprisene vi har brukt i utregning er inkludert nettleie og alle avgifter.