Nå endrer vi passreglene for å beskytte barn

Meninger

Hvis det er fare for at mindreårige utsettes for straffbare handlinger i utlandet, kan nå myndighetene nekte mindreårige pass. Dette er et betydelig gjennomslag for Fremskrittspartiet, men viktigst av alt er det et verktøy for å bekjempe kjønnslemlestelse, tvangsekteskap, overgrep og indoktrinering.

Vedtaket gir myndighetene mulighet til å ta passet fra barn som står i fare for å bli sendt ut av landet mot sin vilje. Passnekt er et svært godt verktøy for å hindre at barn og unge blir sendt ut av Norge ufrivillig.

Deler av foranledningen til saken er NRKs avsløringer av at minst ti norske elever har gått på koranskole i Somalia, der de har blitt grovt mishandlet. Det har også senere vært avdekket tilfeller der barn sendes ut av Norge mot sin vilje.

Jeg er svært bekymret for disse barnas sikkerhet og helse, og frykter at det er store mørketall på dette området. Vi kan ikke ha det slik at barn står i fare for å bli etterlatt i utlandet og utsatt for grusomheter.

Vi må stadig se om regelverket kan forbedres, og her har regjeringen levert lynraskt. Justisminister Jøran Kallmyr igangsatte arbeidet med lovendringen i juni i år, og saken ble levert til Stortinget allerede nå i desember. Kampen mot at barn etterlates i utlandet av foreldrene mot sin vilje og andre eksempler på negativ sosial kontroll må prioriteres.

FrP tar barnas sikkerhet på største alvor. Nå kan myndighetene mulighet til å stanse barna før de etterlates i utlandet, og det er selvsagt det beste. Barn som er norske statsborgere har rett til å gå på norsk skole og leve i trygge omgivelser.