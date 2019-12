Meninger

I NAs ukeslutt-spalte 13. desember uttrykkes det begeistring over at det til helga skal arrangeres proffkamp i boksing i Namsos. Det antydes til og med at dette kan utvikles til en førjulstradisjon. Vel, gjerne for meg.

Men skribenten har åpenbart ikke fått med seg at proffboksing er en sport der omtrent nitti prosent av utøverne pådrar seg varige hjerneskader. Eller at utfallet av de fleste kampene er gitt på forhånd gjennom valget av motstandere. En proffbokser på hjemmebane har stort sett ingen mulighet for å tape.

Fakta: Simen Nysæter har bokset åtte proffkamper og vunnet alle, riktig nok mot veldig dårlige boksere. Hans tsjekkiske motstander i NTE arena har bokset fjorten kamper og tapt ti, derav åtte på knockout. Det er rått parti. Skal det virkelig bli en førjulstradisjon at namsosingene møter opp for å se den lokale helten banke opp en fyr som opplagt er betalt for å komme hit og få juling? Stolte øyeblikk??

