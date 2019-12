Et splittet Norge er det siste vi trenger

Meninger





Sterke signaler ble sendt i ulike retninger i kommunevalget. Valget viste oss at klima, klasse og geografi hører sammen.

Nå må vi snakke sammen. Spesielt vi som vanligvis ikke er så gode på det. Vi trenger fredssamtaler mellom oljeindustrien, deler av fagbevegelsen, bondebevegelsen, politiske partier og miljøbevegelsen.

Første steg må være å slutte med å tillegge andre meninger de ikke har. Det skaper splittelse og forakt.

Miljøbevegelsens fokus vil alltid være at de med makt må sørge for å legge til rette for omstilling i næringslivet og gjøre det enkelt for oss vanlige folk å ta gode miljøvalg, slik at vi kan leve gode, trygge liv. Vi får ikke trygge liv om vi fortsetter å livnære oss av olja og utslippsintensiv produksjon.

Derfor er andre steg i fredssamtalene å bidra til konkrete løsninger. For å løse klimakrisen må vi få folk med oss, og vi må ha rettferdige løsninger som er tilpasset folks hverdag. Samtalene må representere bredden av befolkningen.

Nå er valgkampen over. Og vi har bare ti år før verden skal ha halvert sine utslipp.

Jeg håper flere vil se at det vi trenger aller mest nå er samarbeid. Det vil ikke bli enkelt, men det er den eneste måten vi vil klare å løse de store utfordringene på.

Vi må snakke om hvilke klimaløsninger som passer best i distriktene. Bør det være andre støtteordninger for bygd enn for by? Om vi skal greie netto null utslipp i verden i 2050, hvordan skal vi sikre jobber i norsk industri som i dag er knytta til olja? Bør vi bruke oljefondet i overgangen? Og hva med en progressiv beskatning på for eksempel flyreiser, slik at de som flyr mest, betaler mest?

2020 må bli starten på et tiår med samarbeid og løsninger. Så, hvem blir med på fredssamtaler?