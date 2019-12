Meninger

Jeg tenkte egentlig å kalle dette innlegget for «Suppe-TV» etter Wesensteens berømte suppe-råd, men fant ut dette ville være en fornærmelse mot de to herrer.

Dette dreier seg nemlig om mine opplevelser foran skjermen når TV2 sender. Det har etter hvert blitt lengre og lengre mellom hver gang jeg er innom ovennevntes kanaler, og nå er det snart nok.

Det første gjelder værmeldingen. Her hører den nordlige delen av Trøndelag til det mørke fastland. TV2 har nemlig funnet ut at grafikken øverst i bildet er viktigere enn værmeldingen. Det betyr at værmeldingene for den sørlige delen av Norge starter på Steinkjer, og hvem vil vel vite om været på Steinkjer!? Legg så til at varslet nordpå slutter i Mosjøen og bildet er komplett. Her er det 250 km Norge uten værvarsel, mens NRK varsler for Rørvik, Namsos og Nordli!

Så var det langrenn. TV2 har kjøpt rettighetene, og nå er det på korte løp mer reklame enn skigåing. (Liten overdrivelse) I reklamepausene får vi to forminskede utgaver av skirenn og reklame. Lyden forsvinner fra rennet til fordel for skryt av hva som måtte passe å reklamere for, f.eks. suppe. Bildet fra rennet er så lite at tall og bokstaver nesten forsvinner, og blikket dras uvilkårlig mot høyre der supper og mobiltilbud flimrer forbi. I mellomtiden kan våre skihelter kan brekke ben og armer før vi får det med oss.

Hva kan vi så gjøre? Et godt alternativ er å få bort lyden fra TV og heller høre på NRK radio. Vi som er gamle nok hørte jo på Lillelien på radio mens vi så fotball på TV, så dette kan vi. En annen utvei brukte jeg i helga. Jeg så på svensk TV og fikk med meg alt uten tilbud om ting jeg ikke har bruk for. Dessuten slo vi svenskene. Heia Sverige!

Jeg håper TV2 ikke skal sende skiflyvning. Da blir det vel reklamepauser midt i lange svev.