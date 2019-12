Først tar vi pelsdyrnæringen, så tar vi drosjenæringen, og så tar vi? 

Meninger

Trygghet og forutsigbarhet har vært grunnleggende for å bygge landet gjennom mange tiår, og spesielt med tanke på hva som var utgangspunktet etter 2. verdenskrig. Det var helt avgjørende at hele folket stilte opp, og at det ble lagt til rette for at alle som kunne, fikk arbeidsoppgaver og muligheter til å gjøre en hederlig innsats for fedrelandet. På tross av svært enkle kår, hadde våre forfedre et pågangsmot og holdninger som vi aldri får rost godt nok, i alle fall etter min mening. De forsto den gangen at det var bare gjennom samarbeid og et organisert arbeidsliv, at landet kunne bygges opp igjen, bit for bit. Ikke minst at man skapte verdier, og at disse verdiene skulle fordeles på en rettferdig måte. Noe annet som våre forfedre og mødre også forsto, var at man skulle legge til rette for at deres etterkommere skulle få like muligheter til en god oppvekst, utdanning, og et godt arbeidsliv, som igjen ga grunnlag for etablering og skape familier med aktiviteter som naturlig hører en familie til.

Man forsto også at man skulle ha et offentlig godt tjenestetilbud, som ivaretok både gamle og unge, og et helsevesen som ga trygghet til de som trengte hjelp. Jeg er nå selvfølgelig tilbake til en tid da det var utenkelig at man skulle overlate styringen og utviklingen av Landet Norge til en union. Og at det var fra Brussel man skulle legge føringer og regler for hvordan landet med alle de fantastiske naturressurser skal forvaltes.

Men så vokser det opp en generasjon, som ikke har noen betenkeligheter med å overlate utvikling av næringsliv og arbeidsliv til andre, enn de valgte organer og som er valgt til å styre landet. Og de som nå er valgt av et flertall av velgerne har nå virkelig fått fart på å endre samfunnet på alle plan, til et usikkert og uforutsigbart liv for svært mange. Med betegnelsen svært mange i denne sammenhengen menes alle de som ikke har status svært rik, og kan fritt velge både utdanning, arbeid, og helsetjenester. Mange svært viktige funksjoner som har vært i folkets eie med offentlig eierskap og styring, blir nå satt ut på anbud som utenlandske selskaper. Profitt er drivkraften, og gevinsten føres ut av landet, etter å ha konkurrert ut norske bedrifter.

Vi har fått en regjering som sentraliserer og privatiserer i en hastighet som de fleste har problemer med å følge med på. Næringer legges ned, med den virkning av at andre aktører i andre land får større markedstilgang eller?

Etter å ha vedtatt å legge ned pelsdyrnæringen, tar man nå også livet av drosjenæringen, som på mange måter har vært limet i infrastrukturen ikke minst i distriktene. Og samferdselsministeren kan med mørk og kraftig stemme kunngjøre for det norske folk, at nå blir det enklere å starte med taxi, og tilbudet når det gjelder drosje blir bedre?

Det er å få fnatt av, så får det bli opp til hver og en og definere fnatt. Forståelsen fra regjeringens side om hva som skal til for å videreutvikle et bærekraftig samfunn, og å ta hele landet i bruk, synes å være så nære null som det er mulig å komme. Anne Ulvig har en svært god beskrivelse i TA 10. desember om hvilken politikk som utøves, og der hun uttrykker frustrasjon over at Høyre burde lytte til grasrota i partiet. Jeg vil bare gi uttrykk for at dette ikke er noe som bare gjelder partiet Høyre, så får andre partier som muligens skulle føle seg truffet ta det til seg i den grad det lar seg gjøre. Ulvig, har også i sitt innlegg en svært god beskrivelse, om hvordan hennes næring blir rammet, når sentrale myndigheter mister kontakten med grasrota.

Samtidig skjer det noe med folks holdning til samhold og solidaritet, som raskt endrer ikke bare Norge, men hele Europa. Mange sier at arbeidsfolk ikke vil organisere seg, eller være organisert, blant annet fordi vi har det så godt her i landet at vi ikke trenger å tenke solidaritet og samhold. Og kjempe for arbeidstakernes lønns og arbeidsvilkår. Slapp av folkens, dette går over og så får vi ta en status når midlertidige stillinger, bemanningsforetak, franchise, og løsarbeidersamfunnet preger hverdagen til et flertall av arbeidstakerne i Norge. Og for så vidt også resten av verden.

Dette var da en svært dyster framstilling av et av de beste land å bo og arbeide i. Men beklageligvis er vi i en situasjon der vårt velfungerende samfunn, som våre forfedre og mødre har opparbeidet for oss, i ferd med å endres drastisk, og jeg får vanskelig med å forklare mine kjære barnebarn, hva det er vi holder på med, og hvilket arbeidsliv de vil måtte ta til takke med. Hvilken næring regjeringen angriper neste gang, får vi bare vente og se. Jeg benytter derfor anledningen til å ønske alle en riktig fredfull og god jul, og med en viss skepsis, et godt nytt år.