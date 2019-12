Max tåpelighet

Meninger

Ved å sjekke min dagbok, fant jeg ut at stemte. Jeg var en tur på flyplassen det angitte tidspunkt for å hente en venn som kom med fly. Der var et hav av opplysningsskilt vedrørende parkering. Disse var nedsnødd, men det spilte ingen rolle, for på flyturen sto opplyst at de hadde registrert når jeg kjørte inn og når jeg kjørte ut.

Hvem er det som har funnet på denne tåpelige parkeringsordningen? Det må jo koste mer å utstede, sende og registrere betalingen enn kr 17,- i inntekt? Og hva har investeringen av dette anlegget kostet?

Ligner jo litt på dem som investerte mange millioner i Rock City, bygde to nye kinosaler, og måtte bygge to bruer over Namsen fordi den første ble bygget på feil plass!

God jul! Fakturaen er betalt.