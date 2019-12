Vil du gjøre en forskjell for et barn som trenger deg? 

Meninger

Vi har behov for å finne fosterhjem til barn og unge som ikke kan bo hjemme for en kortere eller lengre periode. Barn og ungdom som trenger et nytt sted å bo, foretrekker ofte å flytte til noen de kjenner fra før. Stadig flere fosterbarn får bo hos besteforeldre, onkler og tanter, eldre søsken eller andre som barnet kjenner. Det kan være en assistent i barnehage, en fotballtrener, en nabo, en speiderleder, tidligere besøkshjem eller støttekontakt. At barnet får bli i familien eller nettverket sitt kan være betryggende for alle parter, og overgangen til et fosterhjem kan bli lettere når barnet allerede kjenner fosterforeldrene.

Selv om vi jobber for å finne fosterhjem i slekt eller nettverket til barnet, så lar det seg ikke alltid gjøre. Vi trenger derfor alle typer fosterhjem.

Å være fosterforeldre kan være krevende, men samtidig veldig givende. Det å være villig til å gi av sin tid og kapasitet for å hjelpe andre, er en fantastisk egenskap. Resultatet er ofte at vi får noe tilbake, som vi ikke var forberedt på. Glede. Samhold. En god følelse av å være til nytte, gjøre en forskjell.

Hvem er barna?

Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige. Felles for alle er behovet for voksne som kan gi trygghet, omsorg og kjærlighet.Akkurat nå jobber vi med å finne 72 fosterhjem til barn og unge i Trøndelag. Mange av disse lever i en midlertidig situasjon, mens de venter på at vi skal finne et fosterhjem til dem. Noen barn er veldig små, men det er i all hovedsak barn og unge i alderen 6-15 år som har behov på fosterhjem.

Vi har alle bagasje med oss. Noen barn bærer tyngre enn andre. Det viktigste er at vi som samfunn kan gi dem et trygt og godt hjem. Kjærlighet og omsorg. Glede, opplevelser og gode hverdager.

Fosterforeldre – hvem er de?

Du kan bli fosterhjem om du er enslig, gift, samboer, likekjønnet, har barn fra før eller er barnløs. Fosterbarn er forskjellige og trenger forskjellige familier. Det vi ser etter er hvilke egenskaper og erfaringer du har med deg, og hvordan du ønsker å bruke dem.

Fosterforeldre er ikke supermennesker, men mennesker som er så trygge på seg selv at de våger å gå inn i noe de ikke helt vet hvordan blir. Det er mennesker som tør å åpne hjertene sine for et barn, og følge det gjennom oppturer og nedturer. Fosterforeldre er mennesker som vil være gode omsorgspersoner for barn som kan være sjarmerende og snille, men også rasende og uforutsigbar.

Opplæring og vurdering

Alle som vurderer å bli fosterhjem skal få god opplæring og informasjon før de tar en beslutning. Vi skal ta godt vare på dere som tar kontakt og sammen finne ut om det kan passe for dere som familie.

Gjennom opplæringskurs vil du få nærmere kunnskap og innsikt i det å være fosterforelder. Tema vi tar opp er blant annet; hvordan vi som fosterforeldre skal møte barns behov for trygghet, hvordan gi god omsorg, hvordan hjelpe barn til å holde kontakt med egen familie, hvordan håndtere tap og hvordan det er å leve med forandringer i hverdagen.

Vi vet at det er mange som har et stort ønske om å hjelpe. Vårt juleønske er at mange flere tar steget videre fra tanken til handling. Gå inn på fosterhjem.no dersom du er interessert i mer informasjon om hvordan man blir fosterhjem.

Vi håper å høre fra dere.