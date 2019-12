Sigurd Pettersen til minne

Meninger

Han var så stille den siste gangen vi møttes. Sigurd hadde sendt bud på meg, han ville fortelle at nå var det snart over. Han hadde klatret opp alle motbakkene som sykdommen hadde gitt han det siste halvannet året, men denne ble for bratt. Men som det flotte mennesket Sigurd var, så var blikket vendt forover også på livets oppløpsside. Han ville ha en prat med meg om framtida til banken, og gi meg klare råd. Typisk Sigurd. Noen dager senere døde han fredfullt med familien rundt seg.