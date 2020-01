Meninger

Det fremgår ikke av artikkelen hvor avisa har hentet opplysningene om nordmenn automatisk ble kirkemedlemmer ved fødsel, men det kan ikke være noen troverdig kilde. Dåp er og har alltid vært eneste medlemskriterium i Den norske kirke.

For øvrig er det viktig å understreke at de knapt 20.000 utmeldingene på landsbasis i fjor også inneholder et uvisst antall feilrettinger, altså udøpte personer som av ulike grunner har havnet i kirkens medlemsregister.