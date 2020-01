Du vil ikke tro at det er sant

Meninger

I mange år bistod jeg en familie i Namdalen med økonomiske spørsmål. De burde ha det veldig bra nå.

Gården ble overdratt til sønnen. Kårkontrakt opprettet.

Datteren giftet seg og flyttet til en annen kommune. Sønnen giftet seg og fikk flere barn.

Men etter en tid oppstod det uenighet mellom far og sønn. Sønnen, med god bistand fra sin kone, satte da i gang en aksjon for å få fjernet mor og far fra kårboligen. Strøm ble avstengt, vannet avkoblet og ytre rom avstengt. Barnebarna ble nektet å besøke sine besteforeldre. Sønnen engasjerte advokat, men måtte til slutt innse at de ikke lyktes med å få fjernet hans mor og far fra gården.

Alle gaver som besteforeldrene sendte til sin barnebarn i forbindelse med jul, gebursdager og konfirmasjon, ble returnert uåpnet.

Da mor/bestemor ble alvorlig syk, skrev hun til sine barn, og ba om et møte, slik at uoverensstemmelser kunne diskuteres og forhåpentlig slettes. Hun fikk ikke svar.

Så dør hun. Verken barn, barnebarn eller svigerbarn møter i begravelsen!!!

Hvor simple kan mennesker bli? Jeg gråt da jeg hørte det. Ikke en gang døden hadde disse etterkommere respekt for. Men det kommer dager og år til ettertanke.

Det er grunn til å tro at hatet ulmer fortsatt. Mange barn er innblandet i ovennevnte forhold, som kan få både sin psyke og sine liv skadet. Fagfolk bør inn, men det skjer ofte ikke før noe tragisk har skjedd.

Denne saken har også lært meg, at enkelte advokater synes å være mer opptatt av å tjene penger, enn å ta vare på mennesker.