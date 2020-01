Idrettstilbud er vel ikke søppelpost, Namsos kommune?

Meninger

Grunnen for dette var at noen foreldre hadde gitt tilbakemelding om at de ikke ønsket denne type spam. Og tilbudet som ble sendt med barna ofte kostet penger og at det ikke var i skolens regi. Men kommunens sitt eget tilbud, kulturskolen var helt ok å sende med ungene som sekkepost. Kommunen tilbød seg riktignok å legge ut informasjon om aktiviteter på sin hjemmeside.

I den klubben jeg er aktiv i ser nå utfordringene med å nå ut til barn og unge for å fremme tilbudet vi har.

Da har jeg noen spørsmål til Nye Namsos kommune.

Blir dette praktisert i hele kommunen?

Burde ikke alle barn få et tilbud og oppfordres til å drive idrett?

Hva med framtidas folkehelse?

Det er vel heller ikke skolene som står bak den kommunale kulturskolen, og det koster vel vesentlig mer penger å være med der enn på de fleste av tilbudene idrettslagene står bak?

Hvor mange foreldre går inn på kommunens hjemmeside og ser etter tilbud til sine barn?

Jeg mener Namsos kommune i sin helhet bør se på denne praksisen som ble innført i 2018. Vi har i dag altfor mange barn og ungdom som ikke utfører noen form for fysisk aktivitet utenfor skoletiden.

NB! Sekkepost= post fra skolen/idretten/foreninger til foreldrene i form av brev o.a. som sendes med elevene hjem.