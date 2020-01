Meninger

De kan sikkert ha en rekke forklaringer og unnskyldninger for at det har blitt slik. De kan også la seg irritere over at lokalavisa NA mener at de opptrer uansvarlig og ikke tar innbyggerne på Leka på alvor. For det er nettopp det de gjør. AtB, som organiserer kollektivtransporten i Trøndelag og Torghatten Trafikkselskap (TTS) som drifter fergesambandet til Leka.

Folk som bor ved kysten har gjennom generasjoner lært seg å leve med alle slags former for vær. Er det for ille er det bare å holde seg innendørs og ikke utfordre naturkreftene. Når det herjer som verst, skjønner alle at trafikken til lands, lufta og til sjøs må innstilles.

Lekasamfunnet har siden jul og nyttår vært isolert i tre døgn. Selv om vinden har løyet noe har ferga blitt innstilt over 60 ganger. Problemet er at reserveferga, som har blitt satt inn, har hatt for liten motorkraft. En skulle forvente at TTS med sine lange tradisjoner som operatør langs kysten visste bedre. Dette inngir på ingen måte tillit til hvordan de opererer som driftsoperatør.

Ordfører Elisabeth Helmersen (Ap) fortviler. Dette er noe som berører alle som bor på sagaøya. Det dreier seg om trygghet for folk og problemer for næringsliv og kommunal drift. Dette problemet er ikke av nyere dato – en rekke lekaordførere har måttet slåss mot fylkeskommunen og fergeselskaper. De har blitt møtt med forståelse og lovnader om forbedringer, men det har blitt med det. Løftene ble tatt av vinden og blåst til havs.

Denne uka skal avdelingsdirektør Harald Storrønning i AtB møte ordfører Helmersen. I nyere tid kan han bli historisk ved å rydde opp i regulariteten en gang for alle. Hvordan? Hvem andre enn han, i en slik betrodd stilling, bør kunne vite det. Hvis ikke, så lytt og begynn å ta folk på alvor.