Arbeiderpartiet ønsker en todelt helsetjeneste

Meninger

Fremskrittspartiet fikk gjennomslag for å innføre fritt behandlingsvalg i 2015. Det er en ordning som lar pasienter selv bestemme hvor de vil ha sin helsebehandling, betalt av det offentlige.

Ved utgangen av august 2019 hadde over 25.000 pasienter kommet raskere til helsehjelp eller fått velge seg til den institusjon de mener har det beste tilbudet.

Det Arbeiderpartiet kaller et «helsepolitisk risikoprosjekt» er frihet til pasienten til å velge den behandlingen som er best for seg eller som har kortest ventetid, uavhengig av størrelsen på lommeboken. Regningen tas av det offentlige.

Ventetiden og usikkerheten som følger med, er belastende for mange. Derfor er alle tiltak som bidrar til at folk får behandling raskere, et gode og noe som denne regjeringen har prioritert, eksempelvis gjennom å kjøpe ledig kapasitet hos private aktører. Dette har bidratt til at det er 63.000 færre i sykehuskø nå enn da de rødgrønne styrte.

Mens Arbeiderpartiet ønsker at bare de som har god råd skal kunne kjøpe seg ut av køen, vil Fremskrittspartiet og denne regjeringen ikke at vi skal ha en slik todelt helsetjeneste. Fritt behandlingsvalg gir alle pasienter mulighet til å få raskere behandling og velge hvor behandlingen skal utføres. Derfor mener Fremskrittspartiet at man må utvide ordningen med fritt behandlingsvalg, ikke redusere den.