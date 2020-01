Norge glemmer totalt egne miljøsynder

Meninger

I en dokumentar i NRK får vi noe av svaret

Gamle biler forsvinner ukentlig fra norske gater. GPS-sporing avdekket en skjult millionindustri med søppeltyveri, drapstrusler og konsekvenser på den andre siden av jorda.

Bilene blir fylt til randen av gammel elektronikk. Bilene blir dekket med papp fra innsiden for å hindre innsyn.

Et par dager senere forsvinner bilene sporløst. Så er det plutselig nye gamle biler på plass.

Bilskilter tas av og bilene fylles, denne gangen med flatskjermer, harddisker og printere. Så forsvinner de også. Og slik gjentas det.Det er ikke uvanlig at folk bryter opp låser og konteinere i jakt på ødelagte el-produkter ved norske returmottak.

Hvert år forsvinner mellom 4000 og 10.000 tonn elektronisk avfall fra norsk forhandlere.

NRK har valgt å spore biler med skjulte "trackere" for å avdekke regelbrudd og kriminalitet. De ville dokumentere hvor avfallet tar veien, og de ville finne ut om avfallet ble kontrollert eller stoppet på veien.

Dette var eneste måte å avsløre denne ulovlige virksomheten på.

Det var også den eneste måten å dokumentere at myndighetene i de ulike landene på ruten ikke stoppet eller kontrollerte lasten under veis.

Ved gjennomgang av avregistrerte biler viser at i overkant av 24 tusen er sendt til afrikanske land de siste 10 årene.

Nigeria fikk desidert flest, med 14000. Deretter følger Kamerun og så Ghana.

En forskningsrapport estimerer at 400 tusen tonn EE-avfall forlater Europa ulovlig, hvert år og det meste havner i Afrika.

Mitt spørsmål til elektronikk-kjeder rundt i landet er:

Hvordan kan man lokalt og sentralt stoppe denne kriminaliteten slik at man kan unngå å sende de store miljøproblemene til afrikanske land? Hvis det er miljøkrise så må man starte å rydde på eget bord.

Det bedrer ikke på miljøproblemene at man skyver avfallet over til naboen og i dette tilfelle så er det i hovedsak afrikanske land, hvor el-materiell brennes for å hente ut kobber.

Jeg ønsker med denne henvendelse å starte en diskusjon på hva de politiske myndigheter kan gjøre i samarbeid med bl.an annet. elektronikk-kjeder.