Ikke rør teatrene våre!

Meninger

Som ledd i den underlige regionreformen skal ansvaret for store deler av kulturlivet flyttes fra stat til fylke. Ikke fordi det blir bedre kultur til folket av det, men fordi regjeringen mener regionene må få flere oppgaver. Nok en gang må kulturen bære en stor del av byrden for høyrepolitikkens uklokheter.

Ansvaret for de fleste kulturinstitusjoner skal dermed overføres til regionene, og den tredelte finansieringsmodellen der kommune, fylke og stat sammen finansierer kulturinstitusjonene, skal skrotes. Skal vi tro kulturministerens planer, vil det etter reformen kun være et fåtall utvalgte institusjoner som fortsatt skal kunne defineres som nasjonale, og dermed ha forutsigbarhet på statsbudsjettet.

Å overføre det økonomiske ansvaret for kulturinstitusjonene til regionene, uten at pengene følger med, er en svært dårlig ide. Hvis kultursektoren, der lite er lovpålagt, skal kjempe om sårt tiltrengte kulturkroner i stramme fylkesbudsjetter, er sannsynligheten stor for at de vil tape til fordel for lovpålagte oppgaver som vei og skole. Dette vil kunne svekke det viktige kulturtilbudet til deg og meg.

Arbeiderpartiet vil at alle skal ha tilgang til kunst og kultur av høy kvalitet, uansett hvem du er og hvor du bor i landet. Derfor vil vi styrke kulturen, ikke stykke den opp og svekke den. Kulturlivet i regionene må styrkes, ikke gjennom å bryte ned den nasjonale satsninger, men med noe nytt! Vi vil opprette regionale kulturfond, som er den rette veien å gå for at fylkespolitikerne og kulturlivet i regionene kan blomstre. Men institusjonene vil vi beholde på statsbudsjettet som i dag, slik at de gis forutsigbarhet og kan skape et tilbud av høy kvalitet. Slik sikrer vi målet om at alle skal ha gode tilbud, landet rundt.

Vi vil at ambisjonene i kulturpolitikken skal heves og tersklene for deltakelse senkes. Derfor vil vi også bruke 1% av statsbudsjettet på kultur. Over hele landet. Og vi lytter til regionteatrene våre.