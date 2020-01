«Bær jakken med stolthet»

Meninger

Sitat: ”En liten million har blitt brukt på å dresse opp rundt 2000 ansatte.”

Kommunen har mottatt 57 millioner i etterkant av kommunereformen, sier rådmann Inge Ryan. Dette har ikke vært politisk behandlet i kommunen, har jeg fått opplyst, men er vel innenfor rammen av hva rådmannen kan disponere. Uten at jeg skal engasjere meg så mye i rådmannens disponering, vet jeg at det er reagert fra flere hold på dette vedtaket.

Under budsjettbehandlingen ble flere poster redusert. Det var spesielt de nederst på rangstigen som fikk sin aktivitet beskåret. Aktiviteten for dem som sliter psykisk fikk beskåret tilskuddet fra kommunen.

Kjenner også til at kommunens helsetjenester sårt trenger flere hender til å pleie eldre og syke beboere. Kostnadene kunne dekke to hjelpepleierstillinger i et år.

Som jeg forstår av debattredaktør Mørkved sin artikkel, var negative reaksjoner ventet, noe han kommenterer.

At Namsos kommune trenger ”support” fra et lokalt politisk organ som NA, er tydelig. Jeg kan godta at uteseksjonen, som besøker hjemmeværende brukere på alle døgnets tider, ønsker å identifisere seg med klær merket med kommunens logo.

Dette er ikke noen stor sak for demokratiet i Namsos, men en klønete måte å tiltrekke seg innbyggernes tillit på.