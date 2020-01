Meninger

Vi i klasse 6B på Vestbyen skole har engasjert oss i diskusjonen rundt dette med ipad i skolen, så dette innlegget er rettet mot de som bestemmer i kommunen vår.

Da læreren vår fortalte oss at det var bestemt at alle skal få ipad i skolen, ble vi litt satt ut med en gang. Dette hadde vi ikke hørt noe om, og så plutselig var det bestemt. Vi tok opp diskusjonen i klassen og fant ut at vi var ganske enige i en ting, og det var at vi ikke var positive til dette.

Tenk at dere i kommunen har bestemt at det skal brukes over 5 millioner kroner for at elevene skal få ipad. Dette høres ikke helt bra ut, da vi har mange datamaskiner som ved litt oppgradering er mer enn bra nok for oss. En annen ting er, hva skjer med datamaskinene? Vi snakker mye om forsøpling i verden, og det er ikke akkurat så bra lærdom dere viser oss om dere kaster datamaskinene for å få inn noe nytt.

Vi lurer også på hvorfor dere har bestemt at ipader skal inn i skolen? Har dere snakket med lærere/elever om dette, eller har dere bare tatt ett valg for oss?

Vi i klassen vår synes det er dumt om dere bruker så mye penger på ipad, hvis det går utover noe annet i kommunen. Vi vil heller at dere ansetter flere nattvakter rundt omkring, eller ansetter flere som kan ta vare på de eldre.

Skolebygningen vår trenger sårt litt oppussing, særlig dusjene. Uteområdet kunne også trengt litt mer lekestativ, så vi hadde hatt mye og holde på med i friminuttene.

Vi i klassen har også diskutert dette med leksefri skole, så kanskje dere kunne brukt disse pengene til å betalt lærerne for å jobbe en time ekstra, så kunne vi hatt lenger skoledag, men vært leksefri.

Kanskje dere kunne brukt pengene til å utvide ungdomstilbudet i kommunen? Er ikke så mange møtesteder for de som kanskje ikke er så glad i idrett.

Som dere skjønner, har vi mange spørsmål om temaet. Hadde vært veldig gøy om noen politikere kunne besøkt oss på skolen, og forklart litt mer om hvorfor dere har bestemt at det skal være ipad i skolen.