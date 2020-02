Snakk med meg – jeg lærer norsk

Meninger

Og de aller fleste gjennomfører dette. Hvor mye norsk de lærer i løpet av kursperioden, avhenger av mange faktorer. Hvor mye skolegang du har fra før, om du har lært et fremmedspråk tidligere, alder, motivasjon, om hverdagen er oversiktlig eller kaotisk, om du har lærevansker osv.

Felles for alle, enten de er universitetsutdanna eller analfabeter når de kommer, er at de trenger mye språktrening. Skal du bli god til å gå på ski, må du trene mye på ski. Skal du bli god i sjakk, må du spille mye sjakk. Skal du bli god til å snakke og forstå norsk, må du øve mye.

Og det er disse øvingsarenaene mange ikke har. Jeg spør ofte deltakerne på norskkurs om de snakker eller hører norsk utenfor skolen. Mange gjør ikke det. Vi oppfordrer dem alltid til å søke arenaer der de kan bruke og høre språket i fritida. Men jeg forstår også at det ikke er så lett å finne disse stedene.

Og her kommer min oppfordring: Har du en nabo som er innvandrer, eller møter du noen på butikken, på legekontoret eller andre steder, kan kanskje DU ta initiativ til en samtale. Hverdagsprat er viktig! Og bry deg ikke om at språket hos samtalepartneren kanskje er noe uferdig.

Et steg videre er å invitere med deg en som er ny i Norge til din fritidsaktivitet – til sangkoret, til strikke-kaféen, søndagsturen, fisketuren, bakedagen eller hva du nå måtte finne på. Alle monner drar både i språkutviklinga og når det gjelder å lære om, og forstå, livet i Norge.

Fem til seks skoletimer per dag for å lære språket er ikke nok. Språket må brukes. Og her kan du være en ressurs.