Bru til Jøa er den beste løsninga

Meninger

Det er derimot skuffende å lese at Karin B Bjørkhaug, leder for Hovedutvalg Transport, i NA 19. februar, slår seg til ro med konklusjonen i prosjektet «Jøa t’land 24/7». Da dette prosjektet ble initiert tentes atter håpet om uavbrutt fastlandsforbindelse. Ei bredt sammensatt styringsgruppe, drahjelp fra Nye Namsos og frivillig tilslutning til den nye storkommunen, burde bringe oss nærmere realisering av Jøabrua.

Bjørkhaug argumenterer for at alt ligger til rette for at Seierstadfjorden kan bli foregangsled for autonome fossilfrie ferjer. Vi mener at det ligger like godt til rette for innovative flytebruløsninger. Dette bør iallfall utredes nærmere, før man trekker slutninga om ferje. Det er lansert flere mulige løsninger for produksjon og montering av flytebru som ikke er tilstrekkelig analysert.

For oss som frekventerer fjorden ofte, er det ingenting som kan måle seg med bru. Det gjelder forutsigbarhet og tilgjengelighet. Det gjelder vår trygghet og framtidstru.

Uansett ferjeløsning, bru til Jøa er beste løsning.

Vi går ikke for det nest beste.

Vårt innstendige ønske er at Fylkestinget sender «Jøa t’land» tilbake til prosjektorganisasjonen for grundigere utredning, før man fatter endelig vedtak.