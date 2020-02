Fly og ferje binder Norge sammen

Meninger

Med Erna Solberg som statsminister og Siv Jensen som finansminister har ferjeprisene økt kraftig – mens Widerøe nå må sette tusenvis av flyavganger på bakken på grunnen av økte avgifter. Taperen er folk som er avhengig av ferja eller småflyet for å komme seg til skole, jobb eller legen.

Norge er et land der arbeidsplasser, tjenester og ressurser er spredd over hele landet. Fra innerst i dalen, til det ytterst i havgapet. Men der fjord og fjell skiller oss, binder ferjene og kortbanenettet Norge sammen. Dette har vært en suksesshistorie for landet vårt. Det har gjort at folk skaper store verdier ved kysten, og gode lokalsamfunn.

Det har gjort at det går an å satse også på de mindre stedene i Nord-Norge, fordi det går et småfly som frakter pendleren på jobb eller kunder til den lokale bedriften. Derfor er det helt uakseptabelt at ferjebilletten har blitt så dyr at folk ikke har råd til å kjøpe den. Og like uakseptabelt er det at folk mister det eneste kollektivtilbudet de har når småflyene må settes på bakken.

Med Frp som støttehjul fører regjeringen en avgifts- og sentraliseringspolitikk som rammer de som ikke har all verdens tilbud fra før. Denne gangen går det utover de som må kjøre småfly. Det mener jeg er grunnleggende feil. I dagene som har gått etter at Widerøe varslet at de må kutte 4000 avganger, har derimot Høyre og Frp vært mest opptatt av å stemple meg som populist.

Det blir hverken rimeligere ferjebilletter eller bedre flytilbud av det. I stedet utfordrer jeg Høyre og Frp til å få ned ferjeprisene, gi fly under 20 tonn fritak for flypassasjeravgiften og senke momsen på kollektivtrafikk. Det burde være selvsagt at folk i hele Norge skal ha tilgang til et godt og rimelig kollektivtilbud, enten det er til lands, vanns eller i lufta.