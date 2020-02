-Det er ingen skam å snu!

Meninger

Fylkestinget i Trøndelag vedtok med overveldende flertall å si nei til rammeplanen og argumenterte med at Trøndelag alene står for over 40 prosent av den nasjonale utbygginga så langt. De ønsket stopp i all ny utbygging.

I Ytre Namdal har vi tatt vår del -og vel så det. Siden Norges første vindkraftanlegg ble igangsatt på Husfjellet i 1991, Hundhammerfjellet vindkraftverk (1998) og til sist Ytre Vikna 1 (2012) har vi bidratt med vindkraft til fellesnettet. De to sistnevnte (nå solgt til Trønder Energi og Stadtwerke München) vil fortsatt produsere i mange år og kanskje reetableres deretter.



Når vi nå ser Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk vurdere å sette i gang et nytt vindkraftverk på Ytre Vikna føler vi trang til å reagere.

Ved å igangsette mellom 42 og 60 nye turbiner, med tilførings-veger, oppstillingsplasser og kabelgater for å bringe kraften ut på sentralnettet, over store og uberørt naturområder, vil det selvsagt berøre reinbeiteområder, habitat for fugl (bl.ant annet hubro og havørn) store områder kystlynghei, myrområder, kulturhistoriske funn og nærliggende bosetning (både fastboende og fritidsboliger) i svært negativ grad.

Det vil også ha stor betydning for en mengde trekkfugl som mellomlander i området. Fra før er man kjent med støy og skyggekast fra turbinene -nå som de ønskes betraktelig større enn eksisterende, vil problemet naturligvis øke.

Mye ny kunnskap har senere kommet for dagen, som omfatter alt fra naturødeleggelse forbundet med mineralutvinning, forurensing i forbindelse med med frakt, vegutbygging og montering, til negativ påvirkning av flora og fauna for øvrig.



Selve konsesjonen er gammel. Den er basert på en 20 år gammel konsekvensutredning som neppe ville blitt godtatt ved samme søknad i dag. Dette området ligger langt utenfor dagens tanke om å være ansett brukbar for slik aktivitet. I mellomtiden har man hatt god tid til å tenke seg om, før man nå skal ta en avgjørelse.

NTE (eid av tidligere kommuner i Nord-Trøndelag) har vært klar på at de ønsker en solid forankring lokalt for å igangsette konsesjonen Ytre Vikna 2.





Nå ber vi om at kommuner som har sagt tydelig nei til slik etablering og fylkeskommune, som mener det er nok utbygging i Trøndelag, om rådgi NTE med å avstå fra realisering av Ytre Vikna 2.



Vi ber våre kommunepolitikere om stoppe nå! og om så er -å avstå fra å gi dispensasjon i dette LNF (Landbruk, Natur og Fritid) området og om nødvendig kreve en ny, uhildet konsekvensutredning basert på dagens kunnskap.

Vi ber om at dere prioriterer veg, kommunalt vann og fiber i budsjetter uavhengig av vindkraftområder. Dette er fellesgoder man i altfor lang tid har lagt på is «i påvente av» Vi ber om at man også slutter å forskuttere midler fra en konsesjon som enda ikke er vedtatt igangsatt. Det er ikke, slik vi forstår siste tids avisinnlegg, tatt noen investeringsbeslutning om YV2 av NTE enda.

Til dere som nå bor i nye kommune Nærøysund.

Vi har lenge tatt vår del av vindkraftsatsingen og ved reetablering av Hundhammeren vil vi fremdeles gjøre det i mange år. Vi har nå tilgang til fjell og naturopplevelser for dem som ikke er så «flakkfør», trimveger for dem som liker turer -ja liketil en storstue på Dalafjellet hvor man kan varme seg og bli servert.

Synes dere ikke vi har tatt vår skjerv nå? Må vi stå i disse områdene og se at store deler av naturen er omgjort til industriområder. Det er slettes ikke slik at vi bare skal måtte godta dette. Vær med oss å si din mening du også! Det er NOK NÅ!

Stopp realiseringa av Ytre Vikna 2 – det er ingen skam å snu!