Digerholmen i Ottersøy; ingen skam å snu.

Meninger

Det er nå et uttalt mål for regionen at det skal etableres 1000 arbeidsplasser i Ytre Namdal. I den forbindelse legges det stadig oftere vekt på at det ikke er tilstrekkelig å etablere nye arbeidsplasser for å få ny-innflyttere til å bli boende. Det må også tilbys bl.a. gode bomiljø, det må gis tilbud om et bredt spekter av fritidsaktiviteter, gode turmuligheter må gjøres mer tilgjengelige m.m.

Det kan imidlertid synes som om politikere og administrativ ledelse i tidligere Nærøy kommune, nå Nærøysund kommune, ikke har vektlagt slike forhold eller sett på dette som viktig i plan-arbeidet for

Det er nå kun ett område igjen i tettstedet Ottersøy som har en slik beliggenhet at det gir innbyggerne mulighet til rekreasjon og lek i og ved strandsonen uten fysiske hindringer eller forstyrrelser fra lokal virksomhet. Det foreligger imidlertid fortsatt en reguleringsplan som definerer dette området mellom boligfeltet «Knuthaugen» og sjøen som et industri-område ( = Digerholmen industri-område).

Beboerne her har ved flere anledninger protestert mot kommunens planer i forhold til dette.

Jeg deler deres synspunkt om at det vil være svært negativt for boligfeltet og hele tettstedet dersom enda et område i Ottersøy tas i bruk som industri-område så nært innpå bebyggelse og friluftsområder.

Dette er spesielt uheldig for barn og unges oppvekstsvilkår.

Ett av tiltakene som har vært nevnt for Digerholmen som industri-område, er etablering av kai-anlegg.

Vi som bor ved allerede etablerte kai-områder i Ottersøy, vet hva dette kan medføre av aktivitet og støy både natt og dag, hverdag og helg (inkl. helligdager).

Området fra fylkesveien/avkjørselen til «Knut-haugen» ned mot bukta og ut mot holmene har en beliggenhet som gjør at det med enkle hjelpemidler kan bli et sentralt og attraktivt område for alle innbyggerne i tettstedet ( grillplasser, gapahuker, badestrand, fiske-muligheter, lån av kano, kajakk mmm.)

Området ligger som kjent også i gang-avstand fra både barnehage, SFO, skole og «Trygde-boliger».

En reguleringsplan er ikke nødvendigvis evigvarende.

Det er mye som har skjedd siden denne reguleringsplanen ble vedtatt: den gangen var det bl.a. ikke planer om så store endringer og aktiviteter på andre områder i Ottersøy som vi nå har fått, og det var andre forhold som ble vektlagt i planarbeid for kommunene. Vi har også fått en Folkehelselov som skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og påse at planarbeidet ivaretar dette.

Jeg håper derfor at politikere og/eller administrativ ledelse i kommunen kan ta initiativ til å revurdere denne reguleringsplanen på nytt og omdefinere området til «Digerholmen fritids-område.»

De må da nødvendigvis også revurdere den rammetillatelse som nå er gitt.

Det er ingen skam å snu! Det er lov å «tænke sjæl», og det er lov å se en sak med nye øyne når forutsetninger og virkelighet endrer seg.

Jeg vil også oppfordre både medlemmer i planutvalg og formannskap til å ta seg en tur til Ottersøy og se med egne øyne for en perle de er i ferd med å ødelegge.

Jeg har tidligere erfart at sentrale politikere ikke en gang visste hvor i Ottersøy Digerholmen ligger, men forvekslet det med «Purkholmen». Jeg håper dette ikke gjelder nåværende medlemmer.