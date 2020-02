Å stanse returer av returnerbare, er ny politikk

Meninger

Det er korrekt at Frp i Granavolden-plattformen godtok et kompromiss hvor lengeværende ureturnerbare utlendinger skulle få en engangsløsning. Dette er formulert slik; «Legge til rette for en engangsløsning for eldre ureturnerbare asylsøkere som har bodd lengre enn 16 år i Norge. Løsningen rammes inn slik at den ikke skaper presedens, og vil ikke gjelde for straffedømte.»

Hele premisset for kompromisset var at denne engangsløsningen kun skulle gjelde de ureturnerbare. Det finnes dermed ingen grunn til å stanse returer, da den som kan returneres uansett ikke skal omfattes av ordningen.

Men regjeringen med Høyre i spissen gir nå muligheten til personer som kan returneres å få opphold. Det er helt riktig at det er vanlig å sette saker i bero dersom det er nye ordninger på trappene, men da setter man bare saker som kan rammes av ny ordning i bero. Justisminister Monica Mæland har laget en instruks som aktivt stoppet returer av personer som politiet var i ferd med å sende tilbake til hjemlandet! Da er du ikke ureturnerbar.

Det har vært jobbet i årevis med å få på plass en returavtale med Etiopia, og FrP i regjering greide å få denne i havn. Da er det utrolig at Mæland stanser returer til dette landet etter den jobben som har vært gjort. Det var dette Frp og jeg reagerte på. Jeg kan garantere at Frp aldri hadde akseptert å lage en instruks for å stanse returer av personer som politiet var i ferd med å sende tilbake, dersom vi fremdeles var i regjering. Regjeringens løsning er utover det vi var enig om på Granavolden.

NA antyder at dette er et politisk spill. For Frp er det ikke det. Vi mener rett og slett at det er feil å stoppe returer av personer som har fått avslag på sin asylsøknad fordi de ikke trenger beskyttelse, selv om det har gått mange år, og de har nektet å reise hjem frivillig.

Velgerne er nok mer oppvakte enn hva mange kommentatorer tror. De følger med og ser at Høyre lar KrF og Venstre få bestemme i denne saken, selv om de lovet å ikke myke opp innvandringspolitikken etter FrP gikk ut av regjering. Det tok bare vel 30 dager før det løftet ble brutt.