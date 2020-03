Klokka tikker – vi må handle

Meninger

I 2015 ble oppdaterte planer godkjent av NVE etter at både Vikna kommune og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag som høringsparter var positive.. NVE ga i 2018 NTE en forlenget frist for utbygging av parken. Dette ville ikke NVE gjort om de mente at det foreliggende kunnskapsgrunnlaget var utdatert.

Det stemmer derfor ikke at kunnskapsgrunnlaget er utdatert, slik Margrete Aarmo m.fl. hevder i et leserinnlegg i Namdalsavisa 25. februar.

En eventuell beslutning om utbygging vil bli tatt i årsskiftet 2021-2022. Vi går nå inn i en fase hvor det skal det gjennomføres ytterligere oppdateringer av konsekvensutredningene. Vi skal bl.a. utarbeide en Miljø, Transport og Anleggsplan / detaljplan. Denne er gjenstand for høring og skal godkjennes av myndighetene. Her er det NVE som stiller krav til hva som skal belyses. I tillegg blir det gjennomført en konsekvensutredning knyttet til støyforurensing, skyggekasting og iskasting.

Allerede nå ser vi effekten av klimaendringene, vintrene blir mildere og vi har mer ekstremvær. FN har fastslått at klimautslippene må halveres innen 2030 og være helt fjernet innen 2050, dersom vi skal unngå irreversible og ødeleggende skader på naturen. I Norge er bare 50 prosent av energibruken fornybar, resten er basert på fossile kilder som olje og gass. Om vi skal nå klimamålsettingene, blir vi avhengig av import dersom vi ikke øker egen produksjon av fornybar energi og gjennomfører en betydelig energieffektivisering.

Vi mener at Norge og Trøndelag ikke må basere seg på import for å dekke behovet for fornybar energi. Vi mener at Trøndelag må bli en klimanøytral region. Derfor mener vi også at NTE har en plikt til å handle.

Det er dessverre slik at all produksjon av fornybar energi medfører naturinngrep. Men vi må balansere fordeler og ulemper og velge de prosjektene som har minst mulig negativ påvirkning på for natur og miljø. Et slikt prosjekt er moderniseringen av vannkraftverket Nedre Fiskumfoss. Der øker vi produksjonen med 40 rposent - med minimale naturinngrep. Dette er det 5. vannkraftverket vi moderniserer i løpet av få år.

Og nå vurderer vi å ta i bruk konsesjonen vi har til å utvide Ytre Vikna, som ligger i et område som allerede er berørt av vindkraft. Denne vindparken vil utnytte eksisterende overføringslinjer som vil bli oppgradert. Det eneste nye linjenettet som kreves er en kraftledning på ca. fire kilometer langs vegen fra Dale til Hunnestad.

Vi har stor forståelse for at våre planer om utvidelse av vindparken vekker interesse. Derfor vil vi legge til rette for innsyn i konsekvensutredninger og andre undersøkelser knyttet til prosjektet. Alt vil bli lagt ut på NTEs hjemmeside på internett.