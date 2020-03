Heldigvis ser det nå ut til at grasrota har begynt å få nok, både av naturrasering og av manipulerende argumentasjon!

Meninger

Brandsås kjører klimaproblemene fram for å brøyte vei for NTEs kommersielle agenda: Det er penger å hente på å bygge enda mer naturraserende vindkraft i Vikna. Og NTEs strategi er smart, for det er riktig at vi trenger mer fornybar energi. Men det er i høy grad diskutabelt hvor mye ny energi vi trenger. For ikke å snakke om hvordan vi skal få fram den nye energien, og også hvordan vi bør gå fram i prosessen.

Her burde vi selvsagt starte med å se åpent på alle mulige løsninger, gjerne også på noen som i dag ser «umulige» ut,- for utviklingen av teknologi på energiområdet går fort for tiden. Vi snakker her om mer vannkraft, energieffektivisering, energisparing(!), vindkraft, geovarme, solenergi (som er både solceller og solvarme). Vi snakker også om varmepumper, som frigjør elkraft. Vi må kanskje til og med gå inn i den vanskelige diskusjonen om vi som samfunn skal fortsette med stadig å øke vårt forbruk. Da er vi inne på det viktige ordet bærekraft, et prioritert begrep på NTEs etiske plattform!

De ulike løsningene som er aktuelle må så analyseres. Både ut fra teknisk løsning, økonomi og – ikke minst – konsekvenser! Da også ut fra konsekvenser ved bruk av arealer/natur som er viktige for folks livskvalitet, og for å bevare liv og artsmangfold i den naturen vi alle er glade i,- og som vi er helt avhengig av.

Først deretter skal prioriteringen begynne. Økonomi må holdes opp mot konsekvenser, i form av naturinngrep og livskvalitet. Slike diskusjoner er ikke nødvendigvis enkle eller lette. For det kan godt tenkes at det som gir mest i kassa for NTE, er det tiltaket som gir de største negative konsekvensene. Men da for andre enn NTE!

Årsaken til NTEs hardkjør på å få bygge Ytre Vikna 2 ligger trolig i dagens rammebetingelser for energiproduksjon, og NTEs regneark har nokså sikkert kommet opp med best resultat for vindkraft. Det skjer i tilfelle fordi vi i dag har et økonomisk regime for vindkraft som er hinsides enhver fornuft, og som private og offentlig eide vindbaroner av ulik bonitet jakter på å utnytte.

Vindkraft blir direkte subsidiert via de såkalt «grønne sertifikatene», som vi alle er med å betale for. I tillegg får vindkraft indirekte subsidier gjennom eventyrlige beskatnings-og avskrivningsregler. Hvis vindkraftverk hadde vært underlagt det samme økonomiske regimet som vannkraften har, ville vi ikke sett en eneste vindturbin i norsk natur! Her har vindkraftlobbyen gjort en strålende innsats for bransjen, ingen tvil om det. For godt ti år siden fikk bransjen til og med utvirket at Stortinget tok fra fylkene og kommunene reell innflytelse over tildelingen av nye konsesjoner.

Det innlegget energidirektør Brandsås har skrevet, oser av å styre mot en ferdig klarert konklusjon: Vi må ha mer vindkraft! Uten det vil den nordlige delen av Trøndelag ifølge direktøren gå en mørk framtid i møte, både i direkte og overført betydning. Med den konklusjonen i boks, blir jobben å finne premissene som passer. Der gjør direktør Brandsås et ærlig forsøk. Det spørs om folket i regionen, som faktisk eier NTE, lar seg overbevise?

Heldigvis ser det nå ut til at grasrota har begynt å få nok, både av naturrasering og av manipulerende argumentasjon!