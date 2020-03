Prostatakreft - erfaringer fra en nyoperert kreftpasient

Meninger





I dette innlegget, som er en mening fra meg som nyoperert med kreft i prostata, vil jeg fokusere på hvorfor vi menn må begynne tidlig å undersøke oss, og ikke minst hvordan vi er nødt til å manøvrere i et miljø som fortsatt er preget av byråkrati og hierarki. I en meningsytring som denne, er det viktig å forholde seg til helsemessige fakta og offentlig solid statistikk. For å kvalifisere innholdet har min gamle venn, og fastlege Trond som har vært fastlege i mange i en kommune på Helgeland lest innlegget. Trond er selv operert for prostatakreft og har gitt meg sin historie som er helt lik min. Tall som det refereres til er fra offentlige statistikker i Helsedirektoratet og jeg har fått faglig hjelp fra helsehold for adgang til statistikkene.

Mye av innholdet vil bygge på min egen erfaring, men også erfaringer etter et tett forhold til en nær slektning som gikk bort for noen måneder siden og som hadde ei tung og smertefull tid på slutten av sykdommen.

Det er to parter som har innflytelse på når og hvordan du kan håndtere en diagnose. Nemlig du og fastlegen. Den viktigste personen er du. Ingen andre kan vite noe om hva som kan være på gang. Indikatorene er enkle å oppdage og du må se etter treg vannlating, tynn og svak urinstråle og problemer med på tømme urinblæra fullstendig og ikke minst, at du må opp flere ganger om natta for å tisse.

Sånn startet det for meg for åtte år siden og sånn vil det starte for alle andre som kan få kreft i prostata. Og det er på dette tidspunktet alle menn må ta grep. Budskapet er enkelt; Gå til din fastlege, bestill en PSA-blodprøve og sørg for at fastlegen fysisk kjenner på prostatakjertelen med en finger. Metoden heter palpasjon og det er relativt lett å kjenne om prostata har en unormal størrelse, og er den unormal hard, kan det være en indikasjon på kreft.

Trond har vært en modig fastlege ved at han alltid har åpnet for at pasienter over 50 kan søke informasjon og hjelp til fysisk å undersøke prostata og/eller PSA. Ikke alle etablerte legehold har applaudert denne innsatsen, men de fleste som kjenner Trond sin innsats, vet at han har spart mange pasienter for lidelser og i enkelte tilfelle, en altfor tidlig død.

Har du fått indikatorene, i tillegg til at din PSA er stigende, må du kreve at fastlegen får deg til bildediagnostikk (MR) så snart som mulig. I mitt tilfelle tok det over tre måneder før jeg kom til urolog og MR ved Helse Nord-Trøndelag. Etter ytterligere to uker fant jeg ut at MR bildene var på avveie uten at noen viste initiativ til å finne ut av saken. Jeg satte ned foten, krevde fritt sykehusvalg og allerede 5. desember i 2019 var jeg på Aleris privatklinikk i Oslo for utredning. Her tok hele undersøkelsen fire timer og det inkluderte MR og bildediagnostikken. Bildene viste 2 mistenkelige felter, med stor sannsynlighet for kreft. Vevsprøver (Biopsi) ble tatt umiddelbart. Ni dager senere kom svaret på prøvene som bekreftet kreft.

Helsevesenet i Norge er ett av verdens beste med meget dyktig personell. Men, det er fortsatt flaskehalser. Den ene er systemsvikt, den andre er viljen til å gå litt «utenom opptrukne «stier». Storparten av fastlegene og urologene er dyktige fagfolk, men enkelte viser for stor respekt for det etablerte fagmiljøet og unnlater å bruke muligheten som finnes for å korte ned ventetiden ved å henvise direkte til ledig kapasitet. Fastlegene og andre har tilgang til slike oversikter og ventetiden ligger mellom 1 og 4 uker. Dette er den tredje flaskehalsen.

Den siste er vi som er mulige kreftpasienter. Ser vi at det svikter må vi/du være tøffe og tydelig og sørge for at du får den raskeste utredningen som er tilgjengelig. Det er realistisk at du kan være innen utredning innen fire uker, inklusive Biopsi om du står på. Det innebærer også at du bør være under behandling innen åtte uker. For meg tok det nøyaktig åtte uker fra utredningen på Aleris til operasjonen var gjennomført ved St Olav.

I mitt tilfelle er sannsynligheten nesten 100 prosent for at det ikke er gått spredning utenfor prostatakjertelen noe som ble bekreftet for noen få dager siden og dermed er jeg frisk for kreft. Men, overraskelser kan komme og derfor får vi alle tilbud om et systematisk oppfølgingsprogram med undersøkelser. Mitt begynner allerede den 18. mars og da får jeg også vite om PSA er på 0.

Hva kan vi lære ut av denne historien? Jeg har en positiv og fornuftig fastlege som aksepterte at jeg kunne ta PSA flere ganger per år siden 2012. Våren 2019 merket jeg økt tissefrekvens, tok en prat med fastlegen og i fellesskap ble vi enige om å få en undersøkelse hos urolog ved Sykehuset Namsos. I ettertid har jeg lært at ikke alle fastleger er like positive til aktiv oppfølging. Opplever du en sånn form for motstand må du ta styring og kreve umiddelbar handling og muligens kreve et sykehus som har ledig kapasitet slik at du slipper å vente. Det er også viktig å forstå at det ikke alltid er mulig å fysisk kjenne endringer på prostata. Derfor er det så viktig at du sørger for å få rask tilgang til å ta MR.

Metoder for MR og biopsi er ganske oversiktlige å forholde seg til, men det er viktig at du velger et sykehus som har de beste metodene. Det fortjener vi menn. Jeg er flau over å videreformidle denne historien, men Sykehuset Namsos bruker en foreldet metode. Sykehuset Levanger har en litt mer moderne metode for Biopsi som gir mer presis treffmulighet som igjen gir muligheten til å ta færre stikk.

Det er to måter å ta Biopsi på, enten å hente ut prøver gjennom endetarmen eller ved å gå inn i den kjøttfulle delen mellom pungen og endetarmen. Den første metoden er mye mer utsatt for infeksjoner og blødninger. Den andre som heter Transperineal prostatabiopsi som gir mindre bivirkninger. Denne metoden har ikke sykehusene i Namsos og Levanger har tatt i bruk.

Det er mange forhold som kunne vært berørt i en meningsytring som denne. Ett forhold er hvorfor det tar tre–fire måneder før du kommer til MR. I de fleste tilfellene skyldes dette et helsebyråkrati og at man er fornøyd bare man kommer under statens krav på 63 dager som for ordninga med løp med pakkeløsning. I Nord-Trøndelag må alle til Sykehuset Levanger for MR. Hvorfor man ikke sørger for å bruke samme metode som for Aleris, nemlig ta MR, bildediagnostikken og eventuelt Biopsiene på samme dag er uforståelig. Jeg har tatt opp dette med Helse Nord-Trøndelag og svaret var: «Vi må sørge for at det er noen tjenester igjen i Namsos slik at vi ikke blir lagt ned». Forstå det den som kan.

Til slutt noen tall for Nord-Trøndelag: I 2019 var det 74 og i 2018 98 tilfelle av registrert prostatakreft tilfeller i pakkeforløp. For sykehuset Namsos var det dermed 25 prostatatilfelle i 2019 (2 pr. måned) og 32 i 2018 (2,7 pr. måned.). Som tidligere pasient med prostatakreft vil jeg heller ha behandling ved et sykehus som kan bygge opp et solid fagmiljø med nok pasienter sammenliknet med et sykehus, som uansett må sende pasienter for deler av oppfølging til et annet sykehus.