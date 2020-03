- Vi fremme ikke bli-lyst ved å bygge ned naturen vår!

Meninger

I Ytringen tirsdag 25 februar er det et oppslag om en protestaksjon for å bevare et friluftsområde ved Digerholmen i Ottersøy. Nærøysund kommune ønsker nå å gi Moen-gruppen tillatelse til å fylle igjen området med fyllmasse slik at området er gjort klart til eventuelle nye industrietableringer. Det er altså ingen konkrete planer om industrietablering som er bakgrunnen for å fylle igjen området nå, men det er Moen-gruppen som ønsker å bruke området til å flytte masse fra Purkholmen i henhold til gjeldene reguleringsplan.

Jeg var med på behandlingen av saken i Utvalg for Næring og Natur og stemte der imot å gi denne tillatelsen nå. Vedtaket som ble fattet baserer seg på en reguleringsplan fra 1994 og jeg argumenterte for at saken burde utsettes til det var foretatt en revidering av reguleringsplanen for Ottersøya. Jeg mener det er lite tjenlig at vi i Nærøysund kommune skal basere vår utvikling på planer som er så gamle. Svært mye har skjedd i Nærøysund siden 1994, både i næringslivet i kommunen, og også når det gjelder biologisk mangfold og press på naturen vi er så avhengig av her i kommunen. En oppdatering av kommunens reguleringsplaner bør derfor etter min mening være naturlig når vi nå står midt i en restart som ny og fremtidsrettet kommune.

+1000 har blitt et mantra i vår nye kommune og det er noe jeg støtter. Men vi må ikke komme dit at det er automatikk i at når næringslivet sier hopp, så hopper vi! Vi må tørre å ta andre hensyn enn næringslivets interesser og si nei noen ganger. Det ble i møtet i Næring og Natur argumentert med at forutsigbarhet for næringslivet var viktigere enn å bevare det omtalte området til glede for naturen og for de som bor i Ottersøy. Denne holdningen er jeg uenig i. Det må gå an å gi næringslivet forutsigbarhet ved å planlegge industriområder som ikke kommer i konflikt med boliger og viktige natur- og friluftsområder. Å tviholde på et reguleringsvedtak fra 1994 blir etter min mening lite framtidsrettet og helt feil.

I festtaler snakkes det ofte om hvordan vi kan skape bli-lyst for både de som har vokst opp her i området og for tilflytterne som kommer hit som verdifull kvalifisert arbeidskraft for næringslivet. Til dette temaet vil jeg si at det er noen svar på denne problemstillingen som er enkle og ligger oppe i dagen! Ottersøy er en grend i vår nye kommune som er et attraktivt sted å bosette seg for barnefamilier. Grenda har både skole og butikk og ligger forholdsvis kort vei unna offentlige tjenester og butikker både på Rørvik og på Kolvereid. Ved å ødelegge det eneste strandområdet som finnes i Ottersøy reduserer man samtidig bolyst og blilyst i Ottersøy! Så enkelt er det faktisk! Er dette bra for næringslivet? Det tror jeg ikke!

I artikkelen i Ytringen opplyses det om at fylkeskommunen for 10 år siden ba Nærøy kommune om å gå gjennom sine gamle industriområder som ikke er tatt i bruk, og som ligger tett inntil annen bebyggelse, og omregulere dem til andre formål enn industri. Dette er nye opplysninger for meg og det kom ikke fram noen informasjon om dette i møtet i Næring og Natur. Hvis dette er riktige opplysninger underbygger opplysningene mitt standpunkt om at Nærøysund kommune nå bør se på sine reguleringsplaner med nye øyne.