Avtalen med Flatanger kommune står fast!

Meninger

Ny vei Sitter-Lauvsnes

Zephyr har informert kommunen om at det for prosjektet finnes et godt alternativ til å bygge dypvannskai på Utvorda. Det er i dag fullt mulig å transportere alle turbindeler med lastebiler fra kaia i Namsos til Innvordfjellet. Dette var ikke mulig før nybrua ved Sjøåsen sto ferdig. En slik løsning vil medføre at Zephyr må rette ut noen svinger på strekningen Tøttdalen-Utvorda, men vi tror dette vil være tiltak som vil være positive for lokalsamfunnet.

Zephyr har derfor foreslått for kommunen at vi kan se på om det er mer samfunnsnytte i å legge midlene i veien mellom Sitter og Lauvsnes i stedet for kai på Utvorda. I forbindelse med driften av vindkraftverket vil en vei mellom Sitter og Lauvsnes være fordelaktig siden den bl.a. gjør vindkraftverket mer attraktiv som arbeidsplass for de som bor på Lauvsnes. Veien vil også gjøre det enklere å bygge strømforsyning og fiberforbindelse fra vindkraftverket til Lauvsnes siden det da kan legges i kabler i veien. Tensio har lenge hatt planer om en slik forbindelse når vindkraftverket står ferdig, da blir det en helt ny og robust strømforsyning fra Daltrøa trafostasjon via vindkraftverket til Lauvsnes. Denne infrastrukturen vil kunne legge grunnlaget for en god utvikling for Lauvsnes og området rundt.

Den gamle strømforsyningen fra Bratli til Lauvsnes kan deretter saneres. Det betyr fjerning av 32 km med gamle kraftledninger. Zephyr estimerer at vindkraftverket på Innvordfjellet vil bidra med 6-8 millioner kroner i årlig eiendomsskatt til Flatanger kommune. Dette alene gir et godt bidrag til finansiering av veiforbindelsen Sitter-Lauvsnes.





Samtidig utbygging

Zephyr har også foreslått for kommunen at man kan se på muligheten for å samkjøre utbyggingen av vindkraftverket og veien mellom Sitter og Lauvsnes. Dette kan bidra til en rimeligere utbygging for begge parter siden man kan få en bedre massebalanse samt lavere kostnader til anleggsrigg og administrative tjenester. De to utbyggingene må håndteres som to separate prosjekter, men kan allikevel tjene på en samtidig utbygging. Vi stiller oss åpne for å diskutere en slik modell med kommunen dersom det er ønskelig.





Annen næringsaktivitet

Vi fikk spørsmål fra Formannskapet i Flatanger den 28. januar om vi har vurdert mulighetene for lokal produksjon av hydrogen og oksygen. Som et resultat av dette har vi startet opp et prosjekt hvor vi vurderer muligheten for lokal produksjon av hydrogen og oksygen. Det er for tidlig å konkludere med om dette er ønskelig og realistisk å få til, men det er et interessant marked for oksygen hos den lokale oppdrettsnæringen i og rundt Flatanger. Vi vil gjøre en mulighetsstudie av et slikt anlegg og diskutere dette med den lokale oppdrettsnæringen så snart denne studien er klar. Økt lokalt kraftforbruk er dessuten positivt for vindkraftverket.

Vi ønsker å bidra lokalt der hvor vi bygger våre anlegg. I tillegg til å bygge ny fornybar energi ønsker vi også å legge til rette for næringsutvikling som er en naturlig forlengelse av et vindkraftverk.