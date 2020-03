Nå er tiden inne for å øke satsingen på psykisk helse!

Meninger

Det gjelder både i belastning på barn, frafall i videregående, tapt arbeidsevne, helsetap, sykdomsbyrde, helsetjenester, trygder, totale kostnader og det påvirker kraftig dødeligheten.

I 2018 begikk 674 personer selvmord, dette synes vi er et sjokkerende høyt tall. Til sammenligning så ble 108 personer drept i trafikken, likevel så bruker vi mye mer penger på trafikksikkerhetstiltak enn forebyggende tiltak i forbindelse med psykisk helse.

Helsedirektoratet har regnet ut hva psykiske lidelser koster Norge.

Psykiske lidelser står for hele 5 prosent av BNP (2015) altså 280 milliarder norske kroner i året. Et tall som øker hvert år. Økt satsing på psykisk helse er ikke bare et folkehelsespørsmål, det er økonomisk lønnsomt.

Ung-Hunt i Nord-Trøndelag tegner et dystert bilde på utviklingen.

Der viser tall på symptomer som depresjon og angst en kraftig økning blant ungdommer.

Fra 1997 til 2019 har tallet på ungdom av begge kjønn som sier de er deprimert nesten doblet seg.

De to ledende årsakene til sykdomsbyrde for samfunnet fra psykiske lidelser kommer ikke

fra de mest alvorlige lidelsene, som psykoser og alvorlige personlighets- eller utviklingsforstyrrelser. Det er de vanlige psykiske lidelsene – depresjon og angstlidelser – som står for den største sykdomsbyrden fra psykiske lidelser. (FHI, 2016; Global Burden of Disease Study, 2017).



Det ble i årene 1999 til 2008 gjennomført en opptrappingsplan for psykisk helse. Her ble personer tilbakeført til sine kommuner fra psykiatriske sykehus. Det ble brukt 30 milliarder kroner, uten noen gang, verken før, under eller etter, å vurdere hvilke tiltak som egentlig fungerte eller ga best effekt.

Stortinget har vedtatt en ny plan for satsing på barn og unges psykiske helse, det er vi glad for. Men vi skulle gjerne ønsket oss mer. Vi vil derfor at den nye opptrappingsplanen for psykisk helse blant barn og unge skal gå enda lengre. Vi ønsker at det settes inn ressurser så det monner, en satsing på samme nivå som det som har blitt gjort i trafikksikkerhet. Det må settes inn betydelige ressurser til forebygging og oppfølging av våre unge i kommunene.

Alt for mange barn og unge sliter i dag. Selvmord og selvskading er noen av konsekvensene. Vi har ikke råd til å sitte og se på dette lenger. Vi må ta dette problemet på alvor!



Derfor har Trøndelag FrP vedtatt en resolusjon om økt satsing på psykisk helse som vi søker støtte for på landsmøtet i Mai. Det har vært nok prat, nå er det tid for handling!